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就市論勢／高股息概念 逢低布局
盤勢分析
本周台股短線因大盤融資餘額已達4,927億元，加上主動式ETF頻頻上市，規模上看7,500億元大關，等同市場上已有逾1兆元籌碼，落入散戶手上，台股籌碼面凌亂，成為本周台股行情轉動盪的主要原因。
本周輝達將公布上季財報與後市展望，市場看好輝達上季營收將再度超越市場預期，本季業績成長亮眼，市場緊盯新世代Vera Rubin晶片推出進度，及執行長黃仁勳是否調高現為1兆美元的資料中心營收目標等。
由於輝達受上周五美股重挫影響而股價下跌，但以未來12個月預估獲利計算，本益比僅24倍，比該公司歷史本益比低25%，也比費半指數低5%，若以其他半導體股票平均本益比為26倍估算，輝達合理股價應較目前高出約29%，受惠於輝達身為AI運算時代翹楚企業，輝達中長期股價將恢復合理估值，帶動台廠半導體、AI伺服器等供應鏈，將共迎AI基建商機。
科技巨擘Google將於美西時間19日召開I／O開發者大會，該會被市場視為Google將有別於ChatGPT，再次大秀AI拳腳，推出「史上最強Gemini」，市場關注焦點除新世代模型外，另更關注Google如何在日常生活中展現更多AI的核心服務。
投資建議
本周台股延續高檔震盪，接下來重量級股東會、台北國際電腦展、蘋果WWDC等重磅盛事連發，預期台股5月偏向震盪，第2季仍留意輪漲行情，找尋本益比相對合理、具高股息題材、投信尚未持股高，以及2026有轉機成長題材的個股，若股市震盪風險提高，仍建議台股遇拉回是長線買點，優先鎖定半導體被動式ETF作中長線布局。
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