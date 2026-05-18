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永續評鑑 環境治理待加強

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

上市櫃公司即將分階段接軌IFRS永續揭露準則，企業環境治理將從制度建置，走向財務實質化的關鍵轉折。臺灣指數公司表示，分析最新一期（2025年12月）「TIP台灣永續評鑑」結果，顯示出「環境系統與治理」得分率偏低、高低落差大，多數企業在「環境系統與治理」措施仍有精進空間，且各企業間執行成效存在明顯差異。

金管會推動IFRS S1、S2準則，企業需揭露的不再僅是環境政策與管理作為，而是這些議題對營運、資本支出及風險管理的實質影響。換言之，環境議題正從單純的「資訊揭露」，躍升為「財務決策」層次，企業需說明環境治理如何連結財務表現。面對評估環境治理成效的新挑戰，TIP台灣永續評鑑設有「環境系統與治理」重大議題，透過「環境政策成效」、「管理政策與財務數據連結度」與「第三方專業認證與主管機關裁罰」等多個維度，以多視角評估企業環境治理實質表現。TIP台灣永續評鑑分析，上市櫃公司於「綠色管理政策整合」已展現出較高成熟度，但在「環境議題對財務衝擊」的量化評估與「環境系統認證覆蓋率」上，多數公司有待提升。

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