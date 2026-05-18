證交所辦「璞玉」業績發表

台灣資本市場正迎來歷史性的結構轉型，臺灣證券交易所昨（18）日舉辦「AI領航×璞玉發光 開創臺股雙動能新時代」論壇，緊接著將於5月20至22日舉辦臺灣璞玉指數主題式業績發表會，另臺北國際電腦展6月展期中也將邀請台灣AI產業代表，向國內外展現台灣硬實力及產業多元發展的面貌，期待引導台股從AI領航，轉向有未來潛力的璞玉企業共創的雙引擎模式。

證交所董事長林修銘開場致詞時強調，台灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，除了AI和半導體，還有一群長期深耕本業、獲利穩健的中堅企業，值得被看見。「這些還沒有被市場看見的璞玉，將成為支持臺股持續穩健前行的重要基石。」為此，臺灣指數公司於今年1月編製臺灣璞玉指數，透過嚴謹的篩選機制，挑選出在本業默默深耕且獲利配息穩定的璞玉企業，期待提供市場多面向，及具抗跌防禦力的投資聰明選擇。

論壇開始由《財訊雙週刊》社長謝金河以「從璞玉中堅到AI半導體的產業共振」為題進行專題演講。他表示，當前AI股除了股價表現亮麗外，對台灣更大的貢獻是落實供應鏈本土化，近來有些跨足半導體供應鏈的公司，正是傳統產業升級轉型的成功典範。此時證交所推出臺灣璞玉指數，讓更多潛力優質企業被市場看見。「未來台灣半導體如果是十倍速的成長，勢必也會有更多中小企業能接續發光發熱。」

接續由謝金河、元大投信董事長劉宗聖以及寬量國際創辦人暨執行長李鴻基，以「傳產與AI如何重塑台股新格局」為題，針對市場資金流向與投資戰略進行深度對談剖析。

劉宗聖指出，臺灣璞玉指數推出提供了一個絕佳的配置工具，讓資金能流向具備具有潛力且尚未被市場發現的績優潛力股，未來投資人配置，就不是大小零和、而是大小競合、甚至多元整合。「如果強調小而美，璞玉指數的發展比較像羅素2000，股本小，但有民生、有AI、有新創、一檔指數就能完備了台灣經濟全景圖。」

李鴻基觀察，台股投資人由外資、機構和散戶呈現四三三黃金比例，是全世界對小型股流動性最公平的地方，應該要善用這個優勢。台灣當下股市估值和參與者都相當積極，很難選到便宜的標的，往未來五年布局，璞玉公司和創業者是最需要栽培的新物種，台灣資本市場應該給予更多鼓勵」。