證交所「AI領航×璞玉發光」台灣資本市場成長論壇 開創台股新時代

台灣資本市場正迎來歷史性的結構轉型，證交所今（18）日舉辦「AI領航×璞玉發光 開創臺股雙動能新時代」論壇，期待引導台股從AI領航，轉向有未來潛力的璞玉企業共創的「雙引擎」模式，提供市場更豐富、更多元的投資選擇。

證交所董事長林修銘強調，台灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，擁有深厚的科技底蘊，除了AI和半導體，還有一群長期深耕本業、獲利穩健的「中堅企業」，值得被更多投資人看見。「這些還沒有被市場看見的璞玉，將成為支持台股持續穩健前行的重要基石。」為此，台灣指數公司於今年1月編製「臺灣璞玉指數」，透過嚴謹的篩選機制，挑選出在本業默默深耕且獲利配息穩定的璞玉企業，期待提供市場多面向，及具抗跌防禦力的投資聰明選擇。

論壇開始由「財訊雙週刊」社長謝金河以「從璞玉中堅到AI半導體的產業共振」為題進行專題演講。他表示，當前AI股除了股價表現亮麗外，對台灣更大的貢獻是落實供應鏈本土化，近來有些跨足半導體供應鏈的公司，正是傳統產業升級轉型的成功典範。證交所推出台灣璞玉指數，精選獲利、配息穩定、且具有流動性的好公司，讓更多潛力優質企業被市場看見。「未來台灣半導體如果是十倍速的成長，勢必也會有更多中小企業能接續發光發熱。」

接續由謝金河、元大投信董事長劉宗聖，以及寬量國際創辦人暨執行長李鴻基，以「傳產與AI如何重塑台股新格局」為題，針對市場資金流向與投資戰略進行深度對談剖析。李鴻基觀察，台股投資人由外資、機構和散戶呈現四三三的黃金比例，是全世界對小型股流動性最公平的地方，應該要善用這個優勢。他說，除了半導體供應鏈，其實還有很多優質公司。台灣當下股市估值和參與者都相當積極，很難選到便宜的標的，但還是要往未來五年佈局，而璞玉公司和創業者是最需要栽培的新物種。

劉宗聖指出，「臺灣璞玉指數」的推出提供了一個絕佳的配置工具，讓資金能流向具備具有潛力且尚未被市場發現的績優潛力股，因此未來投資人的配置中，就不是大小零和、而是大小競合、甚至多元整合。「如果強調小而美，璞玉指數的發展比較像羅素2000，股本小，但有民生、有AI、有新創、一檔指數就能完備了台灣經濟全景圖。」

證交所表示，緊接著將於5月20日至22日舉辦「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會，邀請指數中的8家成分股公司參與，向投資人說明公司當前業務情形與未來展望。