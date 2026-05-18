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中福、永冠-KY第1季財報審閱結果 股票停止買賣
除了13家金控公司以及永冠-KY1家未申報，其餘上市公司皆已公布第1季財報，台灣證券交易所今天公告第1季財報形式審閱結果處置情形，中福、永冠-KY的上市有價證券5月20日起停止買賣。
證交所表示，中福最近期公告申報的財報，經會計師出具無法作成結論，依規定，其上市有價證券併案停止買賣；永冠-KY未依法令期限公告申報第1季財務報告，依規定，其上市有價證券併案停止買賣。
另外，隴華電子最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已低於財報所列示股本1/2，依規定，其上市有價證券列為變更交易方法，即全額交割。
麗嬰房因最近2期公告申報的財務報告顯示，淨值均逾新台幣3億元，並達所列示股本1/2以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因已消滅，上市有價證券將恢復交易方法。
證交所表示，上述處置措施將自5月20日起執行。
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