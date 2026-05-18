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掛牌後外資天天賣 、短短5天合計賣超168.9萬張 00403A 跌破發行價
主動統一升級50（00403A）掛牌上市以來外資天天賣超，僅短短5個交易日合計遭外資賣超168萬9,291張，12日跌破發行價，收在9.84元。
台股18日開低走低，早盤以41,095.82點開出，下跌76.54點，指數一度下滑至40,170.17點，下跌1,002.19點，盤中跌勢縮小，終場下跌280.54點，收40,891.82點，跌幅0.68%，三大法人賣超434.5億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超452.41億元，投信買超157.17億元，自營商賣超（合計）139.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.95億元，自營商（避險）賣超128.32億元。
台積電（2330）收2,240元，下跌25元，跌幅1.1%；聯發科（2454）逆勢上漲140元，收3,400元，漲幅4.29%；台達電（2308）續弱，收2,020元，跌幅2.65%，下跌55元；鴻海（2317）收平盤248.5元；低軌衛星族群、被動元件、機器人、FOPLP是表現較為強勁的族群。
統計外資賣超前十名個股，00403A遭外資賣超85,866張，高居外資賣超個股第一名，聯電（2303）、群創（3481）、華邦電（2344）、力積電（6770）也遭外資大賣；在外資買超前十名個股中，ETF竟占7檔，包括債券ETF、主動式台股ETF、高股息ETF等，買超的個股則有華通（2313）、敬鵬（2355）及兆赫（2485）。
00403A在5月12日掛牌，上市首日一度拉升至10.96元， 終場收10.8元，但在掛牌後股價走跌，18日以9.88元開出後一度下滑至9.71元，終場收在9.84元，下跌0.16元，跌幅1.6%。
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