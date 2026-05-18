快訊

愛子孫安佐遭羈押 狄鶯崩潰一度失聯「家人急尋」海邊找到了

報案被要求「脫到內衣」拍照色警不起訴 被害人再議高市警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

掛牌後外資天天賣 、短短5天合計賣超168.9萬張 00403A 跌破發行價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

主動統一升級50（00403A）掛牌上市以來外資天天賣超，僅短短5個交易日合計遭外資賣超168萬9,291張，12日跌破發行價，收在9.84元。

台股18日開低走低，早盤以41,095.82點開出，下跌76.54點，指數一度下滑至40,170.17點，下跌1,002.19點，盤中跌勢縮小，終場下跌280.54點，收40,891.82點，跌幅0.68%，三大法人賣超434.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超452.41億元，投信買超157.17億元，自營商賣超（合計）139.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.95億元，自營商（避險）賣超128.32億元。

台積電（2330）收2,240元，下跌25元，跌幅1.1%；聯發科（2454）逆勢上漲140元，收3,400元，漲幅4.29%；台達電（2308）續弱，收2,020元，跌幅2.65%，下跌55元；鴻海（2317）收平盤248.5元；低軌衛星族群、被動元件、機器人、FOPLP是表現較為強勁的族群。

統計外資賣超前十名個股，00403A遭外資賣超85,866張，高居外資賣超個股第一名，聯電（2303）、群創（3481）、華邦電（2344）、力積電（6770）也遭外資大賣；在外資買超前十名個股中，ETF竟占7檔，包括債券ETF、主動式台股ETF、高股息ETF等，買超的個股則有華通（2313）、敬鵬（2355）及兆赫（2485）。

00403A在5月12日掛牌，上市首日一度拉升至10.96元， 終場收10.8元，但在掛牌後股價走跌，18日以9.88元開出後一度下滑至9.71元，終場收在9.84元，下跌0.16元，跌幅1.6%。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

自營商 外資

延伸閱讀

台股一度重挫千點、誰拉抬？三大法人賣超434億元

外資賣超台股452億元連2賣 減碼台指期淨空單

台股開盤急殺千點！台積電領五大權值齊跌 40100點關卡警報響

台股修正回檔 法人搶買哪些族群？這些受青睞

相關新聞

台股修正回檔 法人搶買哪些族群？這些受青睞

台股18日開低，一度大跌1,002.19點，盤中跌勢縮小，終場下跌280.54點，收40,891.82點，跌幅0.68%，守住月線。觀察成交量前十名中，有6檔是ETF，正2跟反1都進場；成交值部分，前十名中國巨*（2327）、華通（2313）都攻漲停，資金仍在被動元件，並湧入低軌衛星。

台股一度重挫千點、誰拉抬？三大法人賣超434億元

台股18日開低，一度大跌至40,170.17點，下跌1,002.19點，而後盤中跌勢縮小，終場下跌280.54點，收40,891.82點，跌幅0.68%，成交量縮至9,904.66億元，三大法人賣超434.5億元。

證交所推璞玉指數 謝金河：有助解決交易擁擠問題

台股頻創新高，其中AI相關的科技股一枝獨秀，為了平衡資本市場，台灣證券交易所積極推廣璞玉指數，財訊雙週刊社長謝金河認為，...

AIx 璞玉 證交所董座林修銘：開創臺股雙軌動能新時代

最近在全球AI產業強勁需求的持續帶動下，臺灣資本市場展現穩健的成長動能，現在的臺灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，擁有深厚的科技底蘊，然而除了備受關注AI產業股外，臺灣資本市場也孕育出許多長期深耕本業、經營穩健且具有成長潛力的優質中堅企業，臺灣證交所董事長林修銘指出，這些還沒有被市場看見的「璞玉」，正是支持臺股穩健前行的重要基石，也構築出臺灣資本市場多元穩定的發展格局。

台股收低280點跌破10日線 台積電收2,240元下挫25元

台股18日收盤下跌280.54點，終場以40,891.82點作收，成交量9,904.66億元；台積電（2330）收盤價2,240元，下跌25元，跌幅1.1%。

證交所「AI領航×璞玉發光」台灣資本市場成長論壇 開創台股新時代

台灣資本市場正迎來歷史性的結構轉型，證交所今（18）日舉辦「AI領航×璞玉發光 開創臺股雙動能新時代」論壇，期待引導台股從AI領航，轉向有未來潛力的璞玉企業共創的「雙引擎」模式，提供市場更豐富、更多元的投資選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。