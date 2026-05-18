外資賣超台股452億元連2賣 減碼台指期淨空單

台股今天留下影線721點，終場下跌280.54點，收40891.82點，成交值新台幣1兆256.28億元。外資今天賣超新台幣452億元、連2賣，不過外資減碼台指期淨空單，部位低於5萬口，法人分析，外資布局台指期淨空單仍以避險為主，期現貨市場平衡操作。

三大法人今天合計賣超台股434.5億元，其中自營商賣超139.26億元，投信買超157.17億元，外資及陸資賣超452.41億元。根據統計，外資連續2個交易日賣超台股。

在台指期淨部位方面，三大法人今天淨空單減少4768口至3723口，其中外資淨空單減少5967口，淨空單部位降至5萬口以下，至4萬4996口。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超股票均未超過2萬張，買超逾1萬張8檔以ETF，包括群益優選非投等債、主動國泰動能高息、華通、主動元大AI新經濟、主動群益美國增長、元大納斯達克精選、主動群益科技創新以及敬鵬。外資今天買超鴻海1667張，連2買。

外資今天賣超主動統一升級50達8.58萬張，減碼聯電、元大台灣50 ETF各約4.59萬張及4.32萬張，調節凱基金和群創各約2.78萬張及2.65萬張，減碼國泰永續高股息ETF、華邦電、力積電、台泥、台新新光金、南亞、主動野村臺灣高息、第一金、長榮、長興等，均超過1萬張。外資今天減碼台積電9522張，連2賣。

觀察外資布局台股動向，啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，外資雖連2日在台股現貨市場賣超，但並未明顯擴大賣超規模，且外資在台指期淨空單布局也未擴大，仍以避險操作為主，「外資暫時未偏多、但也未偏空」，在期現貨市場平衡操作。

展望台股後市，容逸燊表示，台股多頭格局可持續，但部分ETF持有高價股重複性高的狀況，須留意換股頻率是否加速和後續連鎖反應，整體來看，台股在4萬點附近有強力支撐。

容逸燊分析，部分ETF有過於集中共同持有特定高價股的現象，若特定個股賣壓觸發投信風險管控底線時，不排除誘發連鎖性賣盤，牽動台股指數回檔幅度以及漲跌波動明顯加大。

觀察國際股市，容逸燊指出，持續關注美國總統川普政府對伊朗談判進展、能否有效解決美伊衝突和荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由通行，降低市場通膨疑慮，此外美國聯邦準備理事會（Fed）繼任主席華許（Kevin Warsh）上任前後利率走向，也是觀察重點。

容逸燊分析，通膨變數和債券市場短線反應，牽動美股走勢，但通膨影響應該有限，本週聚焦人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）公布財報及對AI產業發展最新看法，此外美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將公布會議紀要，也是關注重點。