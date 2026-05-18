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台股修正回檔 法人搶買哪些族群？這些受青睞

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

台股18日開低，一度大跌1,002.19點，盤中跌勢縮小，終場下跌280.54點，收40,891.82點，跌幅0.68%，守住月線。觀察成交量前十名中，有6檔是ETF，正2跟反1都進場；成交值部分，前十名中國巨*（2327）、華通（2313）都攻漲停，資金仍在被動元件，並湧入低軌衛星。

今日成交量前十名分別為主動統一升級50（00403A）、群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）、友達（2409）、元大台灣50正2（00631L）、華邦電（2344）、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50反1（00632R）、國泰永續高股息（00878）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*、群創、南亞科（2408）、聯電、華通、華邦電、群聯（8299）、頎邦（6147）、聯發科（2454）。成交值排行榜中除了台積電、南亞科收跌，其餘皆上漲，其中國巨*、華通股價都收漲停板。

今日被動元件、低軌衛星族群都走勢強勁，被動元件族群國巨*、台嘉碩（3221）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）漲停亮燈，立隆電（2472）上漲逾8%。法人指出，目前全球被動元件大廠正積極將產能轉向AI相關的高階MLCC與鉭質電容，這種「擠壓效應」導致標準型MLCC供應吃緊，交貨周期已從過往的8~12周大幅延長至12~16周。同時，AI伺服器所需的 MLCC 數量正在增加，單一MLCC 的尺寸和電容也在大幅增加。

低軌衛星方面，最新消息指出，在美國證管會審查進度優於預期下，SpaceX最快將於6月中旬登陸那斯達克，時程較市場原先預期提前。啟碁（6285）、華通、敬鵬（2355）、事欣科（4916）、萊德光電-KY（7717）、昇達科（3491）、耀登（3138）等都衝上漲停板。

成交值前十中僅國巨*、華通漲停。籌碼來看，外資和投信對作，外資賣超國巨（2327）*4,617張，投信大買6,215張，五月以來只賣超一天；華通則獲外資買超1.3萬張，投信買超1,309張。

華邦電 華通 台股

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