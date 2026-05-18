證交所推璞玉指數 謝金河：有助解決交易擁擠問題

台股頻創新高，其中AI相關的科技股一枝獨秀，為了平衡資本市場，台灣證券交易所積極推廣璞玉指數，財訊雙週刊社長謝金河認為，這有助解決台股交易過度擁擠的問題。

證交所今天舉辦「AI領航×璞玉發光」台灣資本市場成長論壇，董事長林修銘致詞時表示，在全球AI產業強勁需求帶動下，台灣站在全球半導體及科技產業的核心位置，帶動資本市場成長。但除了備受關注的AI產業股外，台灣資本市場也孕育出許多長期深耕本業、經營穩健，且具成長潛力的璞玉企業。

林修銘認為，科技股是台股的火車頭，璞玉股則是台股的中堅力量，證交所希望發掘更多具潛藏價值的璞玉企業，讓更多人看見，並透過「AI領航×璞玉發光」活動，形成雙軌動能的交互驅動，形塑台股成為更具成長力及韌性的資本市場。

謝金河今天擔任論壇主講來賓，他認為，台股這波上漲有理，但資金集中在少數版塊，尤其包括主動式與被動式ETF的崛起，大家選股都差不多，容易造成擁擠效應，引發市場波動加劇，而證交所推動璞玉指數，有助平衡市場擁擠現象，完備台灣經濟前景圖像。

謝金河觀察，以前台股大漲之後就會出現崩盤，但這次不太一樣，包括AI、台積電，讓台股的根基非常穩。他舉台灣首季GDP成長率13.69%為例，這是不可思議的數字，這種兩位數成長率一般只會發生在經濟體「青少年的時期」，台灣上次出現這種數字已經是30年前，顯見這波AI科技浪潮帶來的威力，帶動台股奔馳。

不過謝金河認為，經大漲之後，台股短線確實出現過熱跡象，隨最近上市櫃公司第1季財報揭曉，一些前景看好，但股價跑太快，財報來不及跟上的個股，股價出現修正，市場上下震盪相當合理。

謝金河說，台灣經濟的源頭已從過去的市場驅動，轉變為技術驅動，如台積電近年積極扶植國產供應鏈，帶動中砂、新應材、頌勝科技、高明鐵、山太士等許多台灣傳產企業因此跟著華麗轉身，對於傳產企業而言，不能再坐等景氣變化，必須加緊技術的升級與轉型。

謝金河呼籲政府，這幾年隨著台灣經濟成長、股市活絡，收到很多稅收，不要老是普發1萬元，應該想辦法讓更多人能夠雨露均霑，例如調高公務人員、部會首長、大學教授、醫護人員等薪資。

謝金河表示，上市櫃公司老闆也應該思考，公司大賺，除了回饋股東，應該讓員工獲得更好薪資，才能讓台灣整體更具競爭力。