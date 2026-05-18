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台股一度重挫千點、誰拉抬？三大法人賣超434億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股18日開低，一度大跌至40,170.17點，下跌1,002.19點，而後盤中跌勢縮小，終場下跌280.54點，收40,891.82點，跌幅0.68%，成交量縮至9,904.66億元，三大法人賣超434.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超452.41億元，投信買超157.17億元，自營商賣超（合計）139.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.95億元，自營商（避險）賣超128.32億元。

台積電（2330）收2,240元，下跌1.1%，聯發科（2454）逆勢上漲逾4%，收3,400元，台達電（2308）續弱，收2,020元，跌幅2.65%；鴻海（2317）收平盤248.5元。

低軌衛星族群、被動元件、機器人、FOPLP是今日表現較為強勁的族群。低軌衛星方面，最新消息指出，在美國證管會審查進度優於預期下，SpaceX最快將於6月中旬登陸那斯達克，時程較市場原先預期提前。啟碁（6285）、華通（2313）、敬鵬（2355）、事欣科（4916）、萊德光電-KY（7717）、昇達科（3491）、耀登（3138）等都衝上漲停板。

被動元件族群國巨*（2327）、台嘉碩（3221）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）漲停亮燈，立隆電（2472）上漲逾8%。機器人族群則有盟立（2464）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、鈞興-KY（4571）、泓格（3577）等漲停，直得（1597）上漲逾5%。FOPLP面板扇出型封裝族群中，群創（3481）大漲逾7%，收38.7元；東捷（8064）、鑫科（3663）、鈦昇（8027）漲停亮燈。

今日台股震盪劇烈，但上市櫃漲停家數仍達63家，但高價股仍跌多漲少，上漲超過5%的有宜鼎（5289）、昇達科、雍智科技（6683）、竑騰（7751）、愛普*（6531）、聯友金屬-創（7610）等。

台達電 三大法人 自營商

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