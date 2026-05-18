TIP 台灣永續評鑑洞察：上市櫃公司環境治理績效分析

上市櫃公司即將分階段接軌 IFRS 永續揭露準則，企業環境治理將從制度建置，走向財務實質化的關鍵轉折。臺灣指數公司表示，分析最新一期（2025年12月）TIP 台灣永續評鑑結果，「環境系統與治理」得分率偏低、高低落差大，顯示多數企業在「環境系統與治理」措施仍有精進空間，且各企業間執行成效存在明顯差異。

金管會推動IFRS S1、S2準則，企業需揭露的不再僅是環境政策與管理作為，而是這些議題對營運、資本支出及風險管理的實質影響。換言之，環境議題正從單純的「資訊揭露」，躍升為「財務決策」層次，企業需說明環境治理如何連結財務表現。面對評估環境治理成效的新挑戰，TIP台灣永續評鑑設有「環境系統與治理」重大議題，透過「環境政策成效」、「管理政策與財務數據連結度」與「第三方專業認證與主管機關裁罰」等多個維度，以多視角評估企業環境治理之實質表現。

TIP 台灣永續評鑑分析，指出上市櫃公司於綠色管理政策整合（如：綠色產品研發與設計）已展現出較高成熟度，但在「環境議題對財務衝擊」的量化評估與「環境系統認證覆蓋率」上，多數公司有待提升。其中，金融業有較佳的「環境政策成效」與「環境財務影響揭露」表現穩居領先；電子與服務業則依靠「環境管理系統認證」亮眼的表現居次；相較而言，製造業除綠色管理政策整合外，仍有多個永續治理面向具較大提升空間。

隨著各界對環境治理成效日益重視，為精確評估企業應對環境風險的表現，建議可適時納入環境財務影響揭露與管理系統認證覆蓋率作為衡量環境治理深度的關鍵指標。投資人亦可參考TIP台灣永續評鑑「環境系統與治理」議題的評分結果，檢視企業在環境風險衝擊下，是否具備完整因應能力。

TIP 台灣永續評鑑是國內重要的永續評鑑系統，完整評鑑所有上市上櫃公司的永續績效表現，系統化提供各類ESG資訊，每半年於IR議合服務平台https://irengage.taiwanindex.com.tw/發布TIP 台灣永續評鑑」結果，透過社會（Society）、經濟（Economy）、環境（Environment）及揭露（Disclosure）四大構面（SEED）架構，延伸22項ESG重大議題，基於投資人視角，系統性檢視上市上櫃公司於永續發展的機會與風險，提供各界參考。