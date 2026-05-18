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AIx 璞玉 證交所董座林修銘：開創臺股雙軌動能新時代

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
證交所董事長林修銘。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
證交所董事長林修銘。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

最近在全球AI產業強勁需求的持續帶動下，臺灣資本市場展現穩健的成長動能，現在的臺灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，擁有深厚的科技底蘊，然而除了備受關注AI產業股外，臺灣資本市場也孕育出許多長期深耕本業、經營穩健且具有成長潛力的優質中堅企業，臺灣證交所董事長林修銘指出，這些還沒有被市場看見的「璞玉」，正是支持臺股穩健前行的重要基石，也構築出臺灣資本市場多元穩定的發展格局。

為了讓市場看見這些還沒被發掘的潛藏價值企業，臺灣指數公司於今年1月編製「臺灣璞玉指數」，透過嚴謹的篩選機制，挑選出那些在本業裡默默深耕且獲利配息穩定的璞玉企業，並將持續研發璞玉企業相關指數，提供市場更多元，及具抗跌防禦力的投資選擇。

林修銘表示，今日藉由「AI領航×璞玉發光」活動，從資本市場的角度來詮釋臺股長期發展的兩大支柱，希望透過雙軌動能的交互驅動，形塑兼具成長力及韌性的資本市場。「AI領航」代表臺灣在半導體及科技產業供應鏈的領先優勢及關鍵地位，是資本市場持續成長的火車頭，「璞玉發光」則代表更多體質穩健、具長期投資價值的優質企業，作為臺股重要的中堅力量，奠定穩定的基礎，持續提升資本市場韌性。

財訊社長謝金河、元大投信董事長劉宗聖、寬量國際執行長李鴻基在「AI領航×璞玉發光」臺灣資本市場成長論壇中進行關鍵對談，深入剖析資本市場發展趨勢，也分享璞玉企業在臺灣資本市場扮演的重要角色，並從宏觀產業視角解析臺灣在AI浪潮中的定位，以及由資金配置角度觀察市場資金流向，進一步展望整體產業發展前景。

林修銘認為，今日的活動是一個重要的開端，證交所也將持續發掘更多具有競爭力與成長潛力的優質企業，讓更多璞玉企業被市場看見。接下來，會在5月20號起辦理一系列的璞玉指數成分股業績發表會，邀請璞玉公司親自向大眾說明公司發展與未來展望；也會在6月COMPUTEX展期中，邀請臺灣AI產業中的代表，在國際舞臺齊聚交流，分享營運績效與技術優勢，向國內外展現我們的硬實力及臺灣產業多元發展的面貌。

臺灣有世界級的科技實力，也有許多值得被發掘的優質企業，證交所作為一個資本市場平台，會持續與市場各界攜手努力，提供投資人完整多元的投資選擇，並致力打造更完善且兼具韌性的資本市場。

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