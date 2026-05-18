台股收低280點跌破10日線 台積電收2,240元下挫25元

最近在全球AI產業強勁需求的持續帶動下，臺灣資本市場展現穩健的成長動能，現在的臺灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，擁有深厚的科技底蘊，然而除了備受關注AI產業股外，臺灣資本市場也孕育出許多長期深耕本業、經營穩健且具有成長潛力的優質中堅企業，臺灣證交所董事長林修銘指出，這些還沒有被市場看見的「璞玉」，正是支持臺股穩健前行的重要基石，也構築出臺灣資本市場多元穩定的發展格局。

2026-05-18 14:24