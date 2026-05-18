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台股收低280點跌破10日線 台積電收2,240元下挫25元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股18日收盤下跌280.54點，終場以40,891.82點作收，成交量9,904.66億元。中央社
台股18日收盤下跌280.54點，終場以40,891.82點作收，成交量9,904.66億元。中央社

台股18日收盤下跌280.54點，終場以40,891.82點作收，成交量9,904.66億元；台積電（2330）收盤價2,240元，下跌25元，跌幅1.1%。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、群創（3481）、華通（2313）、群聯（8299）、聯發科（2454）、技嘉（2376）、力成（6239）、啟碁（6285）、宜鼎（5289）及景碩（3189）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、台達電（2308）、台光電（2383）、大立光（3008）、日月光投控（3711）、旺宏（2337）、臻鼎-KY（4958）、創意（3443）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）及廣達（2382）。

群益投顧表示，波克夏公司現金水位創歷史新高，股市持續攀高，折射出籌碼氾濫挹注；但股價評價估值過高的風險。上周的下半周低基期權值股 ( 大立光、鴻海（2317）) 等轉強撐盤，但多數高基期個股反震盪走跌。 評價高檔下，估值修正風險持續增溫，高基期、評價股修正壓力轉升，逢高檢視持股，汰弱留強。

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