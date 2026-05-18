第1季毛利率衝上73.88% 聯友金屬成創新板第一千金股

聯友金屬-創（7610）18日盤中衝上千元大關，大漲逾9%，一度觸及1,040元漲停價，成為創新板唯一晉級千金股的股票。聯友金屬第1季財報令人驚艷，第1季毛利率衝上73.88%，季增24.36個百分點，年增75.91個百分點，營益率也衝上66.61%，每股純益達10.87元。而4月營收持續創新高，達5.6億元，月增20.9%。

聯友金屬主要營業項目為鎢與鈷金屬之冶煉、製造及批發，將回收之硬質合金還原成鎢、鈷金屬原料，如回收二手鎢合金、鎢粉，再還原加工成鎢酸鈉、碳酸鈷。

根據國際市場報價及研究分析顯示，國際鎢、鈷金屬供需逐步吃緊，主要由於上游庫存偏低、地緣政策收緊與能源轉型需求推升，加上中國大陸及剛果分別對鎢、鈷等關鍵金屬實施更嚴格出口管制，持續推動漲價趨勢。

據聯友去年底法說會資料，2024年全球鎢精礦產量中國大陸就占了82%，以儲量來看，也是中國大陸最多，達53%。因為中國大陸管制出口的關係，鎢酸鹽出口量逐年下降，2024年中國大陸出貨2,780 公噸，聯友就出貨2,539 公噸，且超越菲律賓的2,027公噸。

歐洲鎢報價持續上漲，據Fastmarkets的APT（Ammonium Paratungstate，仲鎢酸銨）歐洲基準價格，鎢價已經來到每 mtu 2,800～3,280 美元，又比3月的2,250美元還要高。

鎢具有戰略重要性，但市場規模仍相對小。Project Blue估計，今年鎢市場價值約160億美元，依當前價格計算，大約只有銅市場的5%。BMO資本市場公司分析師哈佩爾（George Heppel）表示：「我在大宗商品領域工作12年，但從未見過像現在鎢這樣供應緊張的市場，除了2021年的鋰以外。不同的是，鋰當時還有大量新項目可以投產，但鎢沒有。」

聯友金屬已啟動新投資案，將在屏南工業區打造氧化鎢等生產線，包含土地、廠房改裝以及產線部署共斥資逾10億元，預計於明年第3季或第4季投產，成為推升營運成長的新動能。聯友金屬股價持續創高，今衝上千元大關，統計聯友金屬今年以來已上漲逾6倍。