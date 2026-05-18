台股跌點急縮！低軌衛星逆勢升空扮主力 華通等6檔強鎖漲停

美股重挫引爆全球股市賣壓，台股18日盤中一度急殺逾1,000點，但在低軌衛星族群強勢點火下快速收斂跌勢。隨SpaceX傳出IPO時程加速，市場資金轉進太空概念股，盤中華通（2313）、啟碁（6285）、敬鵬（2355）、事欣科（4916）、昇達科（3491）、耀登（3138）等高掛漲停，族群成為盤面最強主流。

受到上周五美股費半重挫影響，台股早盤一度崩跌千餘點、下探至40,170點，不過恐慌性賣壓湧現後，低軌衛星族群迅速吸引資金回流，搭配聯發科（2454）、聯電（2303）等權值股盤中翻紅，大盤跌點一度收斂至200點以內，成為今日撐盤關鍵力量。

市場關注焦點集中在SpaceX IPO進度。最新消息指出，在美國證管會審查進度優於預期下，SpaceX最快將於6月中旬登陸那斯達克，時程較市場原先預期提前。市場解讀，此舉將重新點燃全球低軌衛星與太空供應鏈投資熱度。

個股表現方面，低軌衛星族群全面走強。事欣科受惠航太與衛星關鍵零組件強勁拉貨，4月營收創歷史新高，第1季EPS達4.49元，較去年同期大幅跳升，盤中率先攻上漲停。昇達科4月EPS達1.71元、年增逾900%，法人預期第2季獲利有望突破5元，全年挑戰兩個股本，股價同樣鎖住漲停。

華通則人氣爆發。受惠LEO與光模組需求放大，第1季獲利創四年同期新高，法人看好低軌衛星地面板訂單持續成長，今明兩年營收年增幅上看40%，股價同步強勢表態，帶動PCB族群與衛星供應鏈擴散性上攻。

整體來看，台股雖受國際股市震盪拖累一度重挫，但低軌衛星族群在SpaceX IPO題材帶動下逆勢走強，成為盤面最具資金凝聚力的核心主線。後續市場將持續關注IPO進度與全球衛星發射需求，是否進一步推升台廠供應鏈評價。