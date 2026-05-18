台股大坐雲霄飛車！開盤一度大跌1,002點 午盤跌點一度收斂至76點

上周五美股四大指數均收黑，其中以費半指數下跌4.0%最重，拖累台股18日開低，一度大跌1,002點至40,170點，逼近月線關卡。不過，跌幅逐漸收斂，12時過後跌點一度僅剩76點。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,215元。

統一投顧指出，近期台股技術面出現明顯警訊，周K線留下長達1,200點的長上影線，顯示上方賣壓沉重。上周五大盤收上影線黑K棒，跌破了極為重要的5日與10日均線，這代表短期強勢多頭格局已經出現破綻。指標部分，KD與RSI均已出現轉折向下，MACD柱狀體由紅翻黑，這意味著空方開始占據主導權；大盤回檔整理，第一階段先關注四萬點整股關卡及月線支撐性，短期回檔整理未結束前，建議多看少做。

統一投顧表示，市場聚焦5月19日 Google I/O大會、5月20日輝達財報及6月上旬的Computex展，其中輝達財報數據將決定AI供應鏈能否維持多頭火種的關鍵。荷莫茲海峽遲未解封，油價再度走揚，近期美國與日本公債殖利率飆升，引發全球資金降低風險性資產配置，建議投資人降低槓桿及持股成數，以應對波動風險。長線維持看好績優AI股及高殖利率概念等族群。