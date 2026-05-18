快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大坐雲霄飛車！開盤一度大跌1,002點 午盤跌點一度收斂至76點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股今天早盤賣壓湧現，盤中一度重挫逾千點，最低來到40,170點，但隨後跌勢趨緩。記者胡經周／攝影
台股今天早盤賣壓湧現，盤中一度重挫逾千點，最低來到40,170點，但隨後跌勢趨緩。記者胡經周／攝影

上周五美股四大指數均收黑，其中以費半指數下跌4.0%最重，拖累台股18日開低，一度大跌1,002點至40,170點，逼近月線關卡。不過，跌幅逐漸收斂，12時過後跌點一度僅剩76點。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,215元。

統一投顧指出，近期台股技術面出現明顯警訊，周K線留下長達1,200點的長上影線，顯示上方賣壓沉重。上周五大盤收上影線黑K棒，跌破了極為重要的5日與10日均線，這代表短期強勢多頭格局已經出現破綻。指標部分，KD與RSI均已出現轉折向下，MACD柱狀體由紅翻黑，這意味著空方開始占據主導權；大盤回檔整理，第一階段先關注四萬點整股關卡及月線支撐性，短期回檔整理未結束前，建議多看少做。

統一投顧表示，市場聚焦5月19日 Google I/O大會、5月20日輝達財報及6月上旬的Computex展，其中輝達財報數據將決定AI供應鏈能否維持多頭火種的關鍵。荷莫茲海峽遲未解封，油價再度走揚，近期美國與日本公債殖利率飆升，引發全球資金降低風險性資產配置，建議投資人降低槓桿及持股成數，以應對波動風險。長線維持看好績優AI股及高殖利率概念等族群。

台股 美股 台積電

延伸閱讀

台股開盤急殺千點！台積電領五大權值齊跌 40100點關卡警報響

美股重挫拖累、台股早盤殺聲隆隆 大跌超過900點

台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

台股早盤重摔近千點 半導體權值股全倒、世界先進亮燈跌停

相關新聞

台股跌點急縮！低軌衛星逆勢升空扮主力 華通等6檔強鎖漲停

美股重挫引爆全球股市賣壓，台股18日盤中一度急殺逾1,000點，但在低軌衛星族群強勢點火下快速收斂跌勢。隨SpaceX傳出IPO時程加速，市場資金轉進太空概念股，盤中華通（2313）、啟碁（6285）、敬鵬（2355）、事欣科（4916）、昇達科（3491）、耀登（3138）等高掛漲停，族群成為盤面最強主流。

台股大坐雲霄飛車！開盤一度大跌1,002點 午盤跌點一度收斂至76點

上周五美股四大指數均收黑，其中以費半指數下跌4.0%最重，拖累台股18日開低，一度大跌1,002點至40,170點，逼近月線關卡。不過，跌幅逐漸收斂，12時過後跌點一度僅剩76點。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,215元。

台股一度重挫…但機器人概念股仍「挺直腰桿」 這幾檔強攻漲停

受到美股上周五大跌影響，台股18日一度重挫至4,0170.17點，大跌1,002.19點，盤中跌幅縮小，下跌約400點，而機器人族群相對強勢，盟立（2464）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、鈞興-KY（4571）、泓格（3577）等盤中都攻漲停，其中盟立再創歷史新高，衝上139元。

國巨漲停衝上501元、台嘉碩也亮燈 被動元件股逆勢強漲

漲價加上AI應用推升需求， 雙題材激勵被動元件股的漲勢，國巨*（2327）18日衝上漲停501元， 寫分割後天價，市值衝破兆元，被動元件股中，台嘉碩（3221）開低走高衝上漲停鎖死，蜜望實（8043）也一度觸漲停，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等同步大漲。

三星勞資和解透曙光？記憶體雙雄震盪 「這3檔」各顯神通逆勢走強

美股重挫引爆全球股市空襲，台股18日盤初一度急殺逾1,000點！與此同時，三星電子勞資談判重啟、罷工危機浮現和解曙光，也讓原先市場期待的「轉單效應」快速降溫。在資金高檔提款與情緒修正雙重壓力下，台灣記憶體族群短線劇烈震盪，但群聯（8299）、宜鼎（5289）憑藉單月大賺超過3個股本的爆發性獲利，逆勢築起抗跌防線。

台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

台股18日開低震盪，截至上午11點15分，盤中最低達40,170點、一度大跌1,002點，所幸午盤跌幅收斂，暫時力守月線。不過，台股上市櫃公司2026第1季累積營創下歷史同期新高，受惠於AI伺服器需求與先進製程放量，電子與半導體類股為營收成長主力，主要原因來自國際大廠移轉給台廠的比例增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。