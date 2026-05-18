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台股一度重挫…但機器人概念股仍「挺直腰桿」 這幾檔強攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股今天早盤賣壓湧現，盤中一度重挫逾千點，最低來到40,170點，但隨後跌勢趨緩。記者胡經周／攝影
台股今天早盤賣壓湧現，盤中一度重挫逾千點，最低來到40,170點，但隨後跌勢趨緩。記者胡經周／攝影

受到美股上周五大跌影響，台股18日一度重挫至4,0170.17點，大跌1,002.19點，盤中跌幅縮小，下跌約400點，而機器人族群相對強勢，盟立（2464）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、鈞興-KY（4571）、泓格（3577）等盤中都攻漲停，其中盟立再創歷史新高，衝上139元。

台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日至5日登場，將會有AI運算、機器人／智慧移動、次世代科技等三大展區，「AI機器人區」展出內容涵蓋AI機器人、機器視覺、伺服馬達、減速機、線性滑軌、驅動器、機器人控制器、AI運算晶片、邊緣AI裝置、AI工業電腦等。

輝達執行長黃仁勳確定在台北國際電腦展開展前一天、即6月1日開講，將釋出更多代理AI發展趨勢。黃仁勳先前指出，實體AI正在興起，機器人的部分除了AI模型之外，主要關鍵與機電系統有關，例如馬達、手部零件、機器人結構。

隨著開展時間接近，機器人概念股不畏大盤重挫，部分個股仍持續走強，盟立、羅昇、穎漢、鈞興-KY、泓格等盤中都攻漲停，其中盟立再創歷史新高，衝上139元；所羅門（2359）上漲逾5%，直得（1597）上漲逾4%，華晶科（3059）、亞光（3019）漲逾2%。

盟立為國內智能自動化設備大廠，是台積電（2330）自動化設備與系統整合的關鍵供應商，專注於半導體前段晶圓廠與後段封測的「空中走行式無人搬運車」（OHT） 及物流系統。而盟立也投入機器人布局，董事會5/7通過，以每股32元，參與機器人子公司盟英科技現增案，投資金額以4.8億元為上限。

盟英已具備自製精密諧波減速機等機器人關鍵技術，這類減速機是機器人達成精準定位的神經中樞，以達到靈巧手輕量化要求。

盟立今年以來營收已連續4個月年月雙增，4月營收6.54億元，月增0.3%，年增23.1%；累計前四月營收25.19億元，年增11.45%。

機器人 台股 美股

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