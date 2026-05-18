國巨漲停衝上501元、台嘉碩也亮燈 被動元件股逆勢強漲

漲價加上AI應用推升需求， 雙題材激勵被動元件股的漲勢，國巨*（2327）18日衝上漲停501元， 寫分割後天價，市值衝破兆元，被動元件股中，台嘉碩（3221）開低走高衝上漲停鎖死，蜜望實（8043）也一度觸漲停，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等同步大漲。

台股早盤以41,095.82點開出，下跌76.54點，指數一度下滑至40,170.17點，下跌1,002.19點， 盤中跌幅略有縮減，被動元件股成盤面上的強勢指標。

國巨早盤以475元開高後走高，盤中亮燈漲停衝上501元，寫分割後高點，市值衝達1.04兆元，成交值居盤中個股成交值冠軍；統計國巨股價3月以來上漲257.5元，漲幅105.74%；華新科雖在處置中股價仍是大漲，盤中漲幅逾6%。

台嘉碩開低後翻紅衝上漲停44.6元鎖死；蜜望實同樣開低走高，一度衝達漲停124元， 盤中漲幅逾5%；處置中的信昌電也強漲，一度拉升至169元，盤中漲幅逾8%；立隆電（2472）、大毅（2478）盤中漲幅逾6%。

證券分析師張陳浩表示， 被動元件產品報價仍在持續上漲，加上AI的應用推升使用量的需求，預期將因AI的應用，需求量 4倍，另外，以台股目前的位階，被動元件的基期也相對低，是可以布局的族群，其中首選MLCC個股，可以留意國巨、華新科、禾伸堂等。