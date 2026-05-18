三星勞資和解透曙光？記憶體雙雄震盪 「這3檔」各顯神通逆勢走強

美股重挫引爆全球股市空襲，台股18日盤初一度急殺逾1,000點！與此同時，三星電子勞資談判重啟、罷工危機浮現和解曙光，也讓原先市場期待的「轉單效應」快速降溫。在資金高檔提款與情緒修正雙重壓力下，台灣記憶體族群短線劇烈震盪，但群聯（8299）、宜鼎（5289）憑藉單月大賺超過3個股本的爆發性獲利，逆勢築起抗跌防線。

國際政經局勢與美債殖利率攀升衝擊市場情緒，美股四大指數全面收黑，費半重挫逾4%，輝達、美光、超微與英特爾跌幅皆超過4%，拖累台股開盤承受沉重賣壓，大盤盤中一度崩跌1,002點。

雪上加霜的是，南韓股市傳出三星電子與工會重啟談判，市場對罷工疑慮快速降溫，三星股價盤中更一度逆勢勁揚5.5%。這也讓市場原先預期的HBM與DRAM供給吃緊題材降溫，台灣DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中雙雙重挫約5%，不過回測10日線後跌勢逐步收斂。法人分析，近期全球資金開始對漲幅過大的AI與HBM概念股進行獲利了結，台灣記憶體族群自然難以置身事外。

不過，記憶體族群並未全面潰敗，市場資金明顯從傳統DRAM股，轉向具備AI儲存與邊緣AI題材的高成長個股。盤面上，旺宏（2337）、鈺創（5351）、威剛（3260）、凌航（3135）、力積電（6770）同步走弱，但青雲（5386）開低走高逾8%，宜鼎盤中大漲逾6%，群聯也力守5日線之上，廣穎（4973）同步翻紅，展現強勁抗跌氣勢。

基本面方面，工控記憶體大廠宜鼎日前公告4月稅後純益達29.87億元，年增高達4,567%，單月EPS衝上31.41元，相當於一個月大賺超過3個股本；群聯4月單月EPS更高達34.56元，前四月累計每股純益突破103元，寫下台灣記憶體產業少見紀錄。

法人指出，群聯近年已從NAND控制晶片廠，逐步轉型為AI儲存基礎設施與邊緣AI運算平台供應商，透過aiDAPTIV方案切入AI生態系；宜鼎則受惠DRAM與Flash價格同步走升，加上Edge AI與伺服器需求升溫，後續營運爆發力持續受到市場高度關注。

此外，台股也進入股東會旺季，電子權值股與多檔千金股將於5月底前密集召開股東會，記憶體族群成為市場追蹤重點。其中，南亞科將於5月21日率先登場，晶豪科（3006）、威剛於5月22日舉行，旺宏、力成（6239）與群聯集中在5月27日，宇瞻（8271）5月28日、華邦電5月29日，廣穎則排定6月18日召開。市場高度關注各家公司對下半年AI需求、記憶體報價走勢、HBM與高階儲存布局，以及訂單能見度與新產品開發進度的最新看法。