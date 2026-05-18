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台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股18日開低震盪，截至上午11點15分，盤中最低達40,170點、一度大跌1,002點，所幸午盤跌幅收斂，暫時力守月線。不過，台股上市櫃公司2026第1季累積營創下歷史同期新高，受惠於AI伺服器需求與先進製程放量，電子與半導體類股為營收成長主力，主要原因來自國際大廠移轉給台廠的比例增加。

新光臺灣半導體30（00904）ETF投資團隊分析，2026第1季台股上市櫃公司累積營收達14.36兆元，創下歷史同期新高，當中包括不少AI訂單，細看AI族群，在半導體類股方面，龍頭大廠台積電（2330）受惠於全球AI與HPC強勁需求，今年首季合併營收達1兆1,341億元，續居產業龍頭，帶動整體半導體族群首季營收和獲利保持在高檔。

電子零組件方面，則是受惠於AI硬體規格升級的需求帶動下，散熱與伺服器零組件也表現亮眼，獲利相對突出，例如散熱指標股奇鋐（3017），今年第1季EPS與營收皆創歷史新高，電腦及周邊設備方面，也來自AI伺服器出貨量大增，帶動廣達（2382）、緯創（3231）等代工大廠首季營收年增率表現突出，亦是撐起台股多頭表現。

展望後市，新光臺灣半導體30 ETF投資團隊表示，繼川習會順利落幕後，預計6月Computex電腦展將提供電子產業利多消息，四大超級雲端巨頭合計2026年AI資本支出上修至6,500億至7,000億美元，創科技史上最大「AI基礎建設」投資周期，龐大資本支出直接點燃半導體類股全面噴發，顯示AI需求仍暢旺，AI算力需求進入「量價齊升」的超級周期，有利台灣的AI與半導體產業供應鏈業績持續成長，股價有「基」可撐。

台新投信建議，預期台股在總體面、技術面、基本面影響下，第2季宜持續留意輪漲行情，找尋本益比相對合理、具高股息題材、投信尚未持股高，以及2026有轉機成長題材的個股，第3季若股市逢高震盪風險提高，仍建議台股逢拉回，仍是長線買點，可以鎖定績優ETF作中長線布局。

台股 半導體 伺服器

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