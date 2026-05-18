被動元件低軌衛星勁揚 台股盤中跌點收斂至400點

美伊中東衝突未解，國際油價彈升，市場擔憂通膨變數，日本韓國股市今天盤中走勢震盪，台股早盤一度大跌逾千點回測4萬點大關，盤中聯發科、鴻海、聯電等權值股逆勢勁揚，國巨、華新科等被動元件族群強勢，低軌衛星族群多檔漲停，台股跌點收斂至400點左右。

10時57分左右，加權指數40675.71點，下跌496.65點，跌幅1.2%，成交值約新台幣6216.49億元。電子指數盤中跌幅收斂至1.3%，金融指數跌0.24%，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中下跌1.5%。

權王台積電早盤最低2215元，下跌50元，跌幅2.2%，盤中至2235元，跌30元，跌幅收斂至1.32%。其他電子權值股台達電盤中跌2.6%，聯發科勁揚1.8%，鴻海盤中翻紅小漲，日月光投控跌幅逾7%，聯電翻揚2.7%。

記憶體族群南亞科走勢震盪盤中跌4.5%、華邦電跌4.6%，旺宏跌逾2%。低軌衛星概念股隨SpaceX的IPO題材走強，昇達科、耀登、華通、啟碁皆強勢漲停。

股價超過千元的高價股跌多於漲，力拚守住「48千金」。聯友金屬盤中躋身千元股行列，漢唐和新應材力守千元，聖暉暫失千元。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，美國和伊朗在中東衝突以及荷莫茲海峽通行受阻等難題未解，市場期待落空、美股上週拉回、國際油價跳漲，加上美國30年公債殖利率突破5%，市場擔憂通膨影響美股，亞洲股市和台股今天受消息面影響走勢震盪。

展望台股後市，容逸燊表示，觀察美國聯邦準備理事會（Fed）繼任主席華許（Kevin Warsh）對利率走勢看法，以及台股ETF在權值股布局動向，市場也高度關注AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於台灣時間21日公布財報，以及對AI產業發展最新看法。