SCFI 運價指數漲勢加速、上周大漲9.5% 貨櫃三雄僅長榮下跌

中國大陸五一長假結束後，5月15日最新公布的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）連三周上揚，且漲勢加速，5月8日上漲4.2%，上周五則擴大至9.5%，且四大航線漲幅都達10%以上，但貨櫃三雄並非同步上漲，萬海（2615）盤中漲幅逾4%，陽明海運（2609）上漲近2%，但長榮（2603）下跌0.75%。

SCFI指數5月開始一路上漲，最新出爐的SCFI顯示，指數上漲186.45點，來到2,140.66點，周漲幅9.5%。其中歐洲許多港口塞港問題加重，遠東-地中海運價反彈幅度最大，一周狂飆27.7%。

國內航運業者分析，貨櫃輪運價目前處於調整階段，中國大陸「五一」長假後復工帶動出貨需求，海運貨櫃量較去年同期增加，其中美國線受關稅政策調整前提前出貨需求帶動，貨量明顯提升，成為推升第2季運價走強的動能之一。

法人指出，5/8當周是長假後首度開盤，當時出貨量尚未明顯回升，運價就開始上漲，顯示需求強勁；5/15時則隨著後續出貨量增加，美伊戰事爆發造成缺船、塞港問題開始浮上台，導致運價漲幅直接擴大。而市場預期，5月下旬起大陸出貨量還將再進一步增加。

法人分析，隨著運價回升，貨櫃三雄4月開始營收已經出現年、月雙增；而5月除了現貨市場運價回升，北美線的長約價格也普遍優於去年水準，讓5月的營收及第2季的獲利出現想像空間。

長榮、陽明及萬海皆指出，油價攀升，全球貨櫃輪營運成本同步增加，最終仍須由客戶共同分擔。在高油價時代，低運價恐難再現，運費勢必反映成本上升壓力。萬海表示，已陸續於4月及5月調漲運價，反應市場供需吃緊及成本攀升壓力。

不過，長榮今日相較萬海、陽明，股價表現相對疲弱。長榮今盤中下跌約1%，跌破200元關卡，回測年線；萬海則盤中大漲逾4%，陽明上漲近2%。