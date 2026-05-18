SCFI 運價指數單周大漲近一成 法人持續看好海運股近期營運表現

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為2,140.66點，較前一周上漲9.5%，其中，美東線周漲10.8%，美西線周漲10.3%，歐洲線運價為周漲13.7%。法人機構表示，由於紅海在近期復航無望等有利因素中，有利旺季運價走勢，因此，看好海運股近期營運表現。

分析師表示，3~4月運價調漲主要針對燃油價格上漲，近期運價調漲則主因旺季需求回升所致，隨地緣政治因素恐影響供應鏈不穩，加上燃油成本處於相對高檔，航商穩價意願將逐趨積極，另紅海航線在近期復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，皆有利遠洋線旺季運價走勢。

此外，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，4月下旬回跌至680美元，近期則來到近850美元。若以低硫油每噸價格漲價100美元估算，則美西線燃油成本每40呎櫃上漲100美元、歐洲線燃油成本每20呎櫃約上漲50美元；以目前歐美線運價水準而言，尚無陷入虧損之虞。

由於紅海復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，皆有利第3季旺季運價走勢，因此，看好海運股近期營運表現。