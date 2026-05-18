台積電擬出售8.1%持股 世界重挫跌停、排隊賣單超過1.3萬張

台積電（2330）上周宣布計畫售出世界先進（5347）普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股，約相當於 8.1%的已發行股本，將採取鉅額交易方式執行出售事宜，預計出售對象為財務投資機構；世界18日一開盤就跳空以跌停159元開出，跌停及市價排隊賣單超過1.3萬張。

台積電表示，這項股權出售計畫將不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。

台積電指出，這次股權出售計畫是台積電規劃將資源專注於其核心業務。自 2024 年 6 月起，台積電已不再於世界的董事會中擁有董事席次。

在股權充分稀釋的基礎下，台積電目前約持有世界先進 27.1%股權，出售持股後，預期所持有的股權將減少至約 19%；台積電說，在可預見的未來，並無進一步出售該公司股權的計畫。

台積電上周公告表示，預計以15日收盤價176.5元上下10%區間內定價，預計交易總金額241億4,500萬元至295億1,100萬元。以每股176.5元為交易價格計算的處分利益為718億1,600萬元（包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生之利益），實際交易日預計在5月18日至6月17日。實際交易總金額、處分利益及處分後持有股數等，仍依實際交易數量及交易價格為準。

台積電突然宣布擬出售8.1%世界股權，引發外界討論，世界18日早盤以跌停159元開出，一度打開回升至161元，之後再落入跌停，排隊賣單超過1.3萬張。