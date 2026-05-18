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國人過度用槓桿投資台股？金融業高層舉三大數據反駁

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國人過度用槓桿投資台股？金融業高層舉三大數據反駁。本報資料照片
國人過度用槓桿投資台股？金融業高層舉三大數據反駁。本報資料照片

由於美中會談未如預期有利多的消息釋出，美股上週五大跌也牽動台股今天開盤之後就下殺一千點，不過低接的買盤隨即進場，可見台股投資熱度不減，對於外界近來質疑民眾用房子抵押借款來投資台股，以及投資集中在半導體這些現象，不具名的金融業高層引用三大統計數字指出，從這幾個總體指標來看，目前國人的投資台股，不論是在「經濟」與「金融」系統的層面來檢視，都還沒有到「失控」或「系統性風險」的程度。

這位高層首先指出，台灣半導體產業已產生引擎效果，並開始對其他產業有外溢效應。這位高層引述的數據，除了財政部4月出口資料已顯示台灣4月出口676.2億美元、年增39.0%，連續30個月正成長之外，他特別強調，其中，「資通」與「視聽」產品年增62.3%、電子零組件年增38.9%，但電機產品也年增27.2%、機械年增12.9%，對這些數字，這位高層分析，這代表AI 和半導體需求已經逐步擴散到電力設備、機械設備、伺服器組裝、散熱、零組件和相關製造鏈，而不是只有晶圓代工單點成長。

而在金融市場的層面，這位高層再引述兩個數據指出，雖然曾經有媒體報導有41.7萬人「貸房入股」：「但這個現象並無失控！」這位高層引用的數據分別是購置住宅貸款餘額年增率已從2024年9月底高點11.3%，降到2026年2月底4.5%，以及全體銀行不動產貸款餘額年增率也從9.4%降到3.7%，包括以房屋為抵押的周轉金的貸款也被計算在這個統計數字裡面，因此他認為，即使民眾用房子抵押來買股，仍然沒有過熱的現象。

這位金融業高層再從社會資源配置來分析，他認為投資台股不論是做長期投資，或是做短期投資，至少比「炒房」更有機會產生正向外部性。他進而分析，股市資金若流向具競爭力的上市櫃公司，有助於降低企業資金成本，支持企業擴產、研發和投資，最後可能轉化為訂單、就業和薪資成長；但資金過度集中房市，卻往往只是推高地價房價，造成「居住正義」與「世代分配」問題。

他更進而強調，如買的是有競爭力的公司，至少可以緩和台灣有競爭力公司獲利大多流向外國人手上，並且直接舉台積電為例，台積電的外資持股比重高達七成，這顯示外資買台積電比台灣的投資者買的還多，國人現在加碼有價值潛力的股票，可說也能夠對這些股票的獲利雨露均沾，不會全部都集中到外資的手上。

半導體 美股 台股

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