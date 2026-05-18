快訊

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

聽新聞
0:00 / 0:00

殖利率飆升市場震盪加劇 專家提三招避免投資人「被甩下車」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

在美國通膨數據強勁、帶動公債殖利率全面走升的環境下，市場波動顯著加劇。30年期公債殖利率攀升至5.128%，10年期達4.6%，2年期亦突破4%關卡，高利率壓縮科技股評價空間，使投資人面臨更高的不確定性與心理壓力。對此，渣打銀行財富管理部集團首席投資總監布思哲指出，投資旅程中最大的風險之一，並非市場下跌本身，而是投資人因情緒與錯誤決策「被震盪甩出市場」，錯失長期報酬機會。

布思哲強調，成功投資關鍵在於建立一套能穿越景氣循環的策略，並提出三大核心原則，協助投資人降低在市場震盪中出局的風險。

首先，建立長期配置與分散投資架構，是穩定投資體驗的基礎。他指出，多數投資人績效落後「買進並持有」策略，主因在於過度集中或頻繁調整部位。根據研究，一般投資人報酬率平均落後約3個百分點，長期下來差距顯著。以年化報酬6.2%與3.2%相比，20年後資產規模幾乎相差近一倍。透過股票、債券、現金與黃金等多元資產配置，不僅可分散風險，也能降低單一市場波動對整體投資的衝擊。

第二，預先設計應對波動的機制，強化投資紀律。布思哲指出，投資人常在市場上漲後追高、下跌後恐慌出場，導致實際報酬明顯低於資產本身表現。研究顯示，僅因進出場時機錯誤，投資人每年可能損失約1.2個百分點報酬。因此，在投資前即應思考「若判斷錯誤該如何應對」，並透過定期定額或分批布局等方式，降低進場時點的不確定性，避免情緒主導決策。

第三，接受「無法預測市場」的事實，避免過度自信與押注單一標的。布思哲引用經濟學家與投資大師觀點指出，市場預測往往反映的是預測者本身，而非未來走勢。實務上，投資報酬分布極為分散，從大幅虧損到高額獲利皆可能發生，顯示集中押注風險極高。投資人應承認自身對短期市場缺乏掌握能力，將資金配置於分散且具長期成長潛力的組合，而非追逐短期熱門題材。

此外，歷史經驗亦顯示，耐心與紀律能有效縮短市場修復時間。以1930年代大蕭條為例，若單筆投資需長達15年回本，但透過持續投入資金，約5年即可恢復正報酬，顯示策略性投資方式的重要性。

布思哲總結指出，未來短期市場走勢難以預測，但長期而言，分散投資仍具備穩定增值潛力。投資人應將重心放在資產配置與紀律執行，而非試圖掌握市場高低點，才能在震盪環境中穩健前行，避免被市場「甩下車」。

公債 殖利率

延伸閱讀

除權息旺季開跑 這檔ETF獨門股利輪轉策略多元布局收益來源

台股4萬點懼高留現金？清流君批：躲過崩盤也順便錯過0050長線報酬

台股4萬1不敢買0050了？清流君數據打臉：擇時「逢低買進」竟有97％慘輸ALL IN

日債市有望迎錢潮回流 投資機構押注資金將撤出美債 推升日圓走強

相關新聞

國巨漲停衝上501元、台嘉碩也亮燈 被動元件股逆勢強漲

漲價加上AI應用推升需求， 雙題材激勵被動元件股的漲勢，國巨*（2327）18日衝上漲停501元， 寫分割後天價，市值衝破兆元，被動元件股中，台嘉碩（3221）開低走高衝上漲停鎖死，蜜望實（8043）也一度觸漲停，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等同步大漲。

三星勞資和解透曙光？記憶體雙雄震盪 「這3檔」各顯神通逆勢走強

美股重挫引爆全球股市空襲，台股18日盤初一度急殺逾1,000點！與此同時，三星電子勞資談判重啟、罷工危機浮現和解曙光，也讓原先市場期待的「轉單效應」快速降溫。在資金高檔提款與情緒修正雙重壓力下，台灣記憶體族群短線劇烈震盪，但群聯（8299）、宜鼎（5289）憑藉單月大賺超過3個股本的爆發性獲利，逆勢築起抗跌防線。

台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

台股18日開低震盪，截至上午11點15分，盤中最低達40,170點、一度大跌1,002點，所幸午盤跌幅收斂，暫時力守月線。不過，台股上市櫃公司2026第1季累積營創下歷史同期新高，受惠於AI伺服器需求與先進製程放量，電子與半導體類股為營收成長主力，主要原因來自國際大廠移轉給台廠的比例增加。

被動元件低軌衛星勁揚 台股盤中跌點收斂至400點

美伊中東衝突未解，國際油價彈升，市場擔憂通膨變數，日本韓國股市今天盤中走勢震盪，台股早盤一度大跌逾千點回測4萬點大關，盤...

SCFI 運價指數漲勢加速、上周大漲9.5% 貨櫃三雄僅長榮下跌

中國大陸五一長假結束後，5月15日最新公布的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）連三周上揚，且漲勢加速，5月8日上漲4.2%，上周五則擴大至9.5%，且四大航線漲幅都達10%以上，但貨櫃三雄並非同步上漲，萬海（2615）盤中漲幅逾4%，陽明海運（2609）上漲近2%，但長榮（2603）下跌0.75%。

台積電擬出售8.1%持股 世界重挫跌停、排隊賣單超過1.3萬張

台積電（2330）上周宣布計畫售出世界先進（5347）普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股，約相當於 8.1%的已發行股本，將採取鉅額交易方式執行出售事宜，預計出售對象為財務投資機構；世界18日一開盤就跳空以跌停159元開出，跌停及市價排隊賣單超過1.3萬張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。