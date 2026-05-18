台股早盤重摔近千點 半導體權值股全倒、世界先進亮燈跌停

台股18日早盤賣壓全面出籠，大盤一度重挫近千點，半導體權值股成為殺盤重心，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）同步走弱，拖累電子族群氣氛急凍；其中，世界先進（5347）受台積電上周宣布擬出售持股衝擊，開盤直接摜至跌停，成為盤面最受矚目的弱勢指標。相較之下，矽力*-KY（6415）則逆勢攻上漲停，成為IC設計股中少數亮點。

權王台積電早盤開低震盪，目前暫報2,220元，下跌45元、跌幅1.99%，成交金額已達146.21億元；聯發科同步走弱，暫報3,170元，下跌90元、跌幅2.76%；日月光投控跌勢更重，暫報509元，下跌38元、跌幅6.95%，三大半導體權值股聯手壓抑大盤表現。

世界先進今日賣壓最沉重，開盤即跳空下殺，亮燈跌停報159元，跌17.5元、跌幅9.92%。台積電上周五宣布，計畫出售世界先進普通股不超過1.52億股、約占世界先進已發行股本8.1%，交易將採鉅額交易方式進行，出售對象預計為財務投資機構；出售後，台積電持有世界先進股權將由約27.1%降至約19%。台積電並強調，該股權出售不影響雙方策略合作關係，包括矽中介層代工與氮化鎵（GaN）製程技術授權，且可預見未來無進一步出售股權計畫。

不過，市場短線仍以籌碼面解讀為主。世界先進近期股價才創波段高點，台積電此時釋股，雖屬財務與資源配置調整，但也引發市場對大股東持股變化、鉅額交易價格與短線供給壓力的疑慮，今日股價直接反映賣壓。

在一片半導體權值股拉回中，矽力*-KY逆勢強攻，早盤暫報514元，上漲46元、漲幅9.83%，攻上漲停，成交金額達30.17億元。市場資金在大盤急跌時轉向具個別題材與低基期反彈想像的IC設計股避風，矽力*-KY成為今日半導體族群少數抗跌亮點。

整體來看，台股歷經先前急漲後，今日在半導體權值股回檔、世界先進跌停衝擊市場信心下，短線高檔震盪加劇。盤面資金明顯從大型權值股撤出，個股表現轉趨分歧，後續將觀察台積電能否守穩短線關卡，以及世界先進跌停賣壓是否擴散至成熟製程與半導體供應鏈族群。