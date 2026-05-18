美股重挫拖累、台股早盤殺聲隆隆 大跌超過900點

台股今（18）日早盤賣壓沉重，加權指數開低，大跌超過900點，多頭暫時守住40000點，電子權值股、AI概念股與高價股同步回檔，盤面氣氛明顯轉弱。主要壓力來自上周五美股重挫，道瓊大跌537點、標普500下跌1.2%、那斯達克重挫1.5%，科技股與AI相關個股成為美股殺盤重心。

美股回檔主因包括油價飆升推升通膨疑慮、美債殖利率走高，以及AI股漲多後估值壓力升溫。由於台股近期同樣由AI、半導體與電子權值股帶動創高，美股科技股轉弱，也讓台股高檔獲利了結賣壓快速升溫。

台積電開盤2225元，下跌40元。帶動整體族群下殺。法人認為，台股基本面沒有問題，但是漲多回檔，先看月線是否有撐，否則可能跌破40000點整數關卡。

盤面上，先前強勢的AI伺服器、光通訊、散熱及高價IC設計股成為賣壓集中區，部分漲多個股跌幅較深。此外，近期主動式ETF募集與布局題材雖仍帶動資金關注，但在大盤急跌時，ETF買盤難以扭轉整體風險偏好降溫。法人提醒，短線台股仍須觀察美股科技股能否止穩。