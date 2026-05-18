台股開盤急殺千點！台積電領五大權值齊跌 40100點關卡警報響

台股正面臨川習會「紅利」落空、美日長債殖利率走高、中東緊張情勢再起，加上美股上周五（15日）下跌，及台指期夜盤與台積電ADR同步壓回等五大挑戰，市場預期今（18）日多頭恐將承壓，備受考驗，但中線上看45K的目標不變。

2026-05-18 02:34