台股開盤急殺千點！台積電領五大權值齊跌 40100點關卡警報響
美股上周五全面收黑，亞股18日也遭空襲，台股開盤下跌76.54點，報41,095.82點，隨後在台積電（2330）領跌五大權值股，加上台光電（2383）、鴻勁（7769）、聯電（2303），以及記憶體、PCB等族群紛紛走弱下，大盤跌點急殺1,002.19點、回落至40,170.17點。主動統一升級50（00403A）、群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）交投火熱。
「川習會」落幕未見重大政策突破，加上美債殖利率急升、油價走揚衝擊市場情緒，美股四大指數上周五全面收黑，費半重挫4.02%；AI晶片股賣壓沉重，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美光與英特爾跌幅皆逾4%，台積電ADR下跌3.2%，拖累台股周一開盤承壓，半導體與AI族群表現備受關注。
盤面上，五大權值股跌多漲少，僅鴻海（2317）開高在251元、其餘開低。其中，台積電開低40元、報2,225元，跌破5日線；台達電（2308）開1,985元、回測2,000元關卡；聯發科（2454）開3,240元，日月光投控（3711）開529元、跌破10日線。
類股方面，油電燃氣、運動休閒、百貨逆勢上漲，玻陶、電器電纜、電子零組件、光電、半導體等相對疲弱。
回顧台股15日表現，集中市場指數跌579.39點、收41,172.36點，成交值達1.31兆元。三大法人聯手賣超367.37億元，包括外資賣超104.27億元、投信賣超13.67億元、自營商賣超249.43億元。
累計上周，集中市場指數跌431.58點，跌幅1.04%，周線由紅翻黑。三大法人賣超744.01億元，包括外資賣超9,207.91億元、自營商賣超734.06億元，投信則大舉買超897.96億元。
法人指出，台股周K線爆出1,200點長上影，顯示高檔賣壓沉重，費半重挫與外資空單高水位也增添市場戒心。本周聚焦Google I/O、520輝達財報與6月上旬Computex，AI供應鏈能否續強成關鍵，建議投資人降低槓桿、保守因應震盪。
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