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美科技股回檔台指期夜盤跌 法人：台股波動加大

中央社／ 台北18日電

美伊衝突未解，國際油價上揚，美股4大指數15日下挫，科技股回檔，台積電ADR跌3.2%，台指期期貨夜盤下跌487點收40511點，台積電期貨夜盤下跌20點收2235點。台股15日盤中再創42408.66點歷史新高後、上下劇烈震盪近1392點，終場失守5日和10日短期均線。

展望本週台股走勢，法人分析，盤勢進入高檔整理期，獲利了結賣壓以及拉回接盤力道拉扯，預期短線震盪波動加大，權值股龍頭台積電仍是觀察指標，外資在期貨空單仍超過5萬口，觀察外資在現貨市場買賣超動向，預期台股在4萬點附近有強勁支撐力道。

展望國際股市，法人指出，人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於台灣時間21日公布財報，市場高度關注輝達對AI產業發展最新看法，本週美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將公布會議紀要，牽動利率政策走向，此外通膨變數對美債殖利率及美股影響，須密切觀察。

美股道瓊工業指數15日終場下跌537.29點或1.07%，收49526.17點，標準普爾500指數下跌92.74點或1.24%，收7408.50點。

那斯達克指數下跌410.08點或1.54%，收26225.14點，費城半導體指數下跌485.314點或4.02%，收11588.465點。

輝達下挫4.42%收225.32美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.2%收404.35美元，美光（Micron）收跌6.6%、超微（AMD）跌5.7%、英特爾（Intel）跌近6.2%。

台股15日收41172.36點，下跌579.39點，跌幅1.39%，台股15日收盤較前一週下跌431.58點，跌幅約1.04%。根據台灣證券交易所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣134兆2983.73億元，較前一週減少1兆3988.16億元。

在台指期淨部位，三大法人15日淨空單增加1161口至8491口，其中外資淨空單減少105口至5萬963口。

美股 台積電ADR 台股

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