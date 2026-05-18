永豐投顧：台股乖離仍大 可能還有修正行情

永豐投顧表示，近期市場輪動快，加上主動式ETF近期受到散戶大量追捧，近期上市的主動ETF規模破千億元，溢價率更是突破5%，市場追買意願強，進一步推動ETF持股大量的買入，促使市場輪動更集中且波動率更提升，因此選股尤為重要。

AI 伺服器機櫃與高速運算需求端仍在擴大，從伺服器機櫃出貨持續倍數成長，水冷散熱與CPU Socket均呈供不應求，供應鏈普遍上修全年營收及獲利預估；台灣在全球AI基礎建設的關鍵供應地位未變，高速運算資本支出擴張趨勢為台股中長線提供基本面支撐，整體供應鏈從組裝、散熱到連接器，訂單能見度持續提升。

永豐投顧表示，台股乖離仍大，可能還有修正行情，可以靜待指數回落，台股基本面展望基礎未動搖，因此回檔至月線40,000支撐位可伺機布局，短線震盪回調，長線維持看好，