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永豐投顧：台股乖離仍大 可能還有修正行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投顧表示，台股乖離仍大，可能還有修正行情。中央社
永豐投顧表示，台股乖離仍大，可能還有修正行情。中央社

永豐投顧表示，近期市場輪動快，加上主動式ETF近期受到散戶大量追捧，近期上市的主動ETF規模破千億元，溢價率更是突破5%，市場追買意願強，進一步推動ETF持股大量的買入，促使市場輪動更集中且波動率更提升，因此選股尤為重要。

AI 伺服器機櫃與高速運算需求端仍在擴大，從伺服器機櫃出貨持續倍數成長，水冷散熱與CPU Socket均呈供不應求，供應鏈普遍上修全年營收及獲利預估；台灣在全球AI基礎建設的關鍵供應地位未變，高速運算資本支出擴張趨勢為台股中長線提供基本面支撐，整體供應鏈從組裝、散熱到連接器，訂單能見度持續提升。

永豐投顧表示，台股乖離仍大，可能還有修正行情，可以靜待指數回落，台股基本面展望基礎未動搖，因此回檔至月線40,000支撐位可伺機布局，短線震盪回調，長線維持看好，

台股

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台股籌碼凌亂 最大隱憂

台股短線雖有五大挑戰，使行情恐承壓拉回，不過法人認為籌碼凌亂反而是台股當前最大隱憂。上市櫃市場融資餘額總合來到6,878億元歷史新高附近，加上主動式ETF規模上看7,500億元大關，等同市場已有逾1兆元籌碼落入散戶手上，將成行情動盪的主要推手之一。

全民瘋台股 建商也搶進

房市買氣降至谷底，除了受限貸令、第七波信用管制政策箝制外，這波台股漲勢亮眼，狂吸市場資金，讓房市表現更加黯淡；不僅全民瘋股，連建商都在投資台股，其中指標之一為皇翔建設，將手中資金做有效運用，投資台股標的不僅有護國神山台積電，更有台達電等穩健企業。

10檔三龍搶珠攀高股聚光 華邦電、聯電等躍抗震先鋒

台股上周五（15日）開高走低，引動市場對於籌碼面的疑慮，法人建議選股回歸基本面。嚴選5月以來股價強勢攀高、首季獲利雙位數季增、且三大法人大舉掃貨的十大「三龍搶珠攀高股」，包括華邦電（2344）、聯電等，同時具備基本面成長、技術面強勢、籌碼面加持等三大亮點，躍居抗震先鋒。

一周盤前股市解析／高速傳輸、航太衛星 優選

台股上周五（15日）開盤上漲79點，早盤衝上42,408點新高後，一路震盪走低，終場以上影線黑K、下跌579點作收，收在41,172點。其中，類股跌多漲少，電子權值開高後陸續走軟甚至翻黑走低，終場失守5日線，但短期均線偏多架構未變，暫以技術性修正看待。

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