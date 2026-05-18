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台股籌碼凌亂 最大隱憂

經濟日報／ 記者周克威魏興中／台北報導

台股短線雖有五大挑戰，使行情恐承壓拉回，不過法人認為籌碼凌亂反而是台股當前最大隱憂。上市櫃市場融資餘額總合來到6,878億元歷史新高附近，加上主動式ETF規模上看7,500億元大關，等同市場已有逾1兆元籌碼落入散戶手上，將成行情動盪的主要推手之一。

上周五（15日）台股開高走低，高低差達1,400點，且跌破短期均線，令許多操盤人感到不安，原因主要來自於籌碼面。

截至上周為止，集中市場融資餘額逼近5,000億元，雖上周五略有下降，但仍來到4,927億元，攀2000年7月以來新高，今年以來增加1,493億元。櫃買市場方面，融資餘額也來到2,000億元大關，上周五減少42億元、在1,950億元的歷史新高附近，今年以來增775億元；而集中與櫃買市場合計來到6,878億元歷史新高附近，今年來增加2,268億元。

此外大型機構操盤人透露，市場掀起主動式ETF熱潮，至5月底還有約三、四檔將募集，合計募集金額可能突破千億元，帶動整體主動式ETF市場規模上看7,500億元。由於這些資金都以散戶為主，若再加上集中與櫃買市場融資餘額在內，市場已有逾1兆元的籌碼將落入散戶手上。

反映在盤面上，由於台股高檔盤軟，投資人開始盛行當沖交易，藉以規避行情可能回檔修正風險，不但帶動當沖交易金額急速攀升，也推升整體市場當沖比走揚。上周五個交易日中，即有包括12日、14日、15日等三天當日的當沖買賣交易金額合計超過1兆元，其中尤以上周五1.06兆元最多；當沖比也由11日的32.5%急升至14日最高的39.8%。

台股 不安

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