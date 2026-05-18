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台股面臨五挑戰…多頭短線有壓 中線上看45K目標不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股正面臨川習會「紅利」落空、美日長債殖利率走高、中東緊張情勢再起，加上美股上周五（15日）下跌，及台指期夜盤與台積電（2330）ADR同步壓回等五大挑戰，市場預期今（18）日多頭恐將承壓，備受考驗，但中線上看45K的目標不變。

川習會期間，美國雖允許阿里巴巴、騰訊等十家陸企採購輝達H200晶片，但美國總統川普返美途中證實，中國大陸確實需要H200晶片，但中方表明更希望研發自己的晶片，因此雙方並未達成任何採購協議，市場預期的川習會紅利落空，費城半導體指數上周五重挫4.02%。

美國20年、30年期公債殖利率同步站上5.1%、10年逼近4.6%關卡，日本30年期公債殖利率也站上4%大關，來到1999年以來新高。尤以近來美伊和談瀕臨破裂，外電傳出，美以可能最早在本周恢復對伊朗打擊，也衝擊道瓊指數大跌逾500點，那斯達克、標普分別下跌逾1%。

隨美股疲軟，台指期夜盤上周五也下跌487點、來到40,511點，月線關卡上方，加上台積電ADR下跌逾3%，使得台股今日回測41K大關的壓力不輕。不過，法人指出，只要5月6日大量區的低點40,616點沒有失守，整體多頭架構或將延續，但若政府基金沒有大力表態而失守，指數不排除有回測月線39,869點的疑慮。

市場專家指出，大盤短線雖面臨拉回壓力，但還不致出現波段轉折，真正的考驗將在6月美國聯準會的利率會議上，新任主席華許如何在降息，及未來可能的縮表行動上取得平衡，並說服市場認同。

此外，上周公布CPI、PPI等數據後，國際大行的討論焦點，已從降息轉為今年底可能開始升息，這也激勵近期美國長天期公債利率開始走揚。根據FedWatch顯示，市場預期今年12月升息1碼的機率已上揚至近四成、維持目前3.5%~3.75%的機率近五成，預期降息1碼機率不到1%。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清表示，儘管短線可能趨於震盪，但觀察台股上市櫃公司第1季交出創歷史新高的1.56兆元獲利成績單後，第2季有望再上探1.6~1.7兆元水準。隨科技業進入下半年傳統旺季，今年整體上市櫃公司獲利將突破6兆元大關，幾乎已是法人圈共識，因此短線震盪並無礙中長期多頭格局，行情在6月初台北國際電腦展前後，就有機會上攻45K。

台積電ADR 川習會 費城半導體

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台股籌碼凌亂 最大隱憂

台股短線雖有五大挑戰，使行情恐承壓拉回，不過法人認為籌碼凌亂反而是台股當前最大隱憂。上市櫃市場融資餘額總合來到6,878億元歷史新高附近，加上主動式ETF規模上看7,500億元大關，等同市場已有逾1兆元籌碼落入散戶手上，將成行情動盪的主要推手之一。

全民瘋台股 建商也搶進

房市買氣降至谷底，除了受限貸令、第七波信用管制政策箝制外，這波台股漲勢亮眼，狂吸市場資金，讓房市表現更加黯淡；不僅全民瘋股，連建商都在投資台股，其中指標之一為皇翔建設，將手中資金做有效運用，投資台股標的不僅有護國神山台積電，更有台達電等穩健企業。

10檔三龍搶珠攀高股聚光 華邦電、聯電等躍抗震先鋒

台股上周五（15日）開高走低，引動市場對於籌碼面的疑慮，法人建議選股回歸基本面。嚴選5月以來股價強勢攀高、首季獲利雙位數季增、且三大法人大舉掃貨的十大「三龍搶珠攀高股」，包括華邦電（2344）、聯電等，同時具備基本面成長、技術面強勢、籌碼面加持等三大亮點，躍居抗震先鋒。

資本支出上修股 帶勁

美大型雲端服務供應商（CSP）財報及展望優於預期，顯示AI開始轉為實際獲利。法人看好，隨AI軍備競賽持續增溫，日月光投控（3711）、南電等資本支出上修概念股，後市營運動能仍強，添增股價上檔空間。

一周盤前股市解析／高速傳輸、航太衛星 優選

台股上周五（15日）開盤上漲79點，早盤衝上42,408點新高後，一路震盪走低，終場以上影線黑K、下跌579點作收，收在41,172點。其中，類股跌多漲少，電子權值開高後陸續走軟甚至翻黑走低，終場失守5日線，但短期均線偏多架構未變，暫以技術性修正看待。

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