台股面臨五挑戰…多頭短線有壓 中線上看45K目標不變

台股正面臨川習會「紅利」落空、美日長債殖利率走高、中東緊張情勢再起，加上美股上周五（15日）下跌，及台指期夜盤與台積電（2330）ADR同步壓回等五大挑戰，市場預期今（18）日多頭恐將承壓，備受考驗，但中線上看45K的目標不變。

川習會期間，美國雖允許阿里巴巴、騰訊等十家陸企採購輝達H200晶片，但美國總統川普返美途中證實，中國大陸確實需要H200晶片，但中方表明更希望研發自己的晶片，因此雙方並未達成任何採購協議，市場預期的川習會紅利落空，費城半導體指數上周五重挫4.02%。

美國20年、30年期公債殖利率同步站上5.1%、10年逼近4.6%關卡，日本30年期公債殖利率也站上4%大關，來到1999年以來新高。尤以近來美伊和談瀕臨破裂，外電傳出，美以可能最早在本周恢復對伊朗打擊，也衝擊道瓊指數大跌逾500點，那斯達克、標普分別下跌逾1%。

隨美股疲軟，台指期夜盤上周五也下跌487點、來到40,511點，月線關卡上方，加上台積電ADR下跌逾3%，使得台股今日回測41K大關的壓力不輕。不過，法人指出，只要5月6日大量區的低點40,616點沒有失守，整體多頭架構或將延續，但若政府基金沒有大力表態而失守，指數不排除有回測月線39,869點的疑慮。

市場專家指出，大盤短線雖面臨拉回壓力，但還不致出現波段轉折，真正的考驗將在6月美國聯準會的利率會議上，新任主席華許如何在降息，及未來可能的縮表行動上取得平衡，並說服市場認同。

此外，上周公布CPI、PPI等數據後，國際大行的討論焦點，已從降息轉為今年底可能開始升息，這也激勵近期美國長天期公債利率開始走揚。根據FedWatch顯示，市場預期今年12月升息1碼的機率已上揚至近四成、維持目前3.5%~3.75%的機率近五成，預期降息1碼機率不到1%。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清表示，儘管短線可能趨於震盪，但觀察台股上市櫃公司第1季交出創歷史新高的1.56兆元獲利成績單後，第2季有望再上探1.6~1.7兆元水準。隨科技業進入下半年傳統旺季，今年整體上市櫃公司獲利將突破6兆元大關，幾乎已是法人圈共識，因此短線震盪並無礙中長期多頭格局，行情在6月初台北國際電腦展前後，就有機會上攻45K。