全民瘋台股 建商也搶進

房市買氣降至谷底，除了受限貸令、第七波信用管制政策箝制外，這波台股漲勢亮眼，狂吸市場資金，讓房市表現更加黯淡；不僅全民瘋股，連建商都在投資台股，其中指標之一為皇翔建設（2545），將手中資金做有效運用，投資台股標的不僅有護國神山台積電（2330），更有台達電（2308）等穩健企業。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，去年至今，台股漲勢亮眼，不僅全民炒股，就連置產客的資金也在股市，甚至蓋房子的建商和從業人員也愛投資台股。

何世昌指出，當前房市買氣僅剩自住客戶，不過與先前不同的是，目前有自住需求的買方，因有充裕時間在市場找好屋，加上相當了解自身需求，因此當前自住客的成交精準度至少較去年提高一到二成。

觀察公開資訊觀察站訊息，上市櫃投資台股有道的指標建商之一為皇翔建設，截至5月15日止，光是投資台積電、台達電、南亞科、旺宏四檔股票，累計交易金額超過126億元、遠超過今年4月以34.579億元購入土城頂福段約3,359.54坪地，交易台股資金遠超過購地。