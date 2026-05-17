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新興市場經濟成長領先全球 獲利築底回升、具估值優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興市場企業獲利率(資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理)
新興市場企業獲利率(資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理)

近期美伊衝突出現緩和跡象，市場風險情緒改善，新興市場股市明顯反彈，展現相對成熟市場更強的修復動能。今年初以來截至4月下旬新興市場累計上漲 15.03%，表現優於全球市場的5.22%及成熟市場的4.31%。

國泰投顧認為，新興市場股市具備多項結構性亮點，有助於延續中長期成長動能，包括：1. 經濟成長動能預期持續領先全球主要國家；2.企業獲利增速有望進一步改善，且相較成熟市場，新興市場估值具備明顯折價。在市場逐步消化地緣政治不確定性的過程中，新興市場股市相對表現值得期待。

在2010年至2022年間，歷經金融危機後的經濟結構調整與資本流出壓力，新興市場股市表現陷入長期整理；然自2023年起，全球金融環境逐步改善，資本支出與投資動能回升，新興市場經濟成長動能重新抬頭。在此背景下，新興市場與成熟市場的經濟成長差距擴大，以2025年為例，新興市場及成熟市場經濟成長率分別為4.2%、2.0%，差距2.2%，全年股市表現差距10.01%。展望2026年，市場預期新興市場經濟成長率可望達4.3%，優於成熟市場的1.9%，差距擴大至2.4%，其中以印度與中國等大型經濟體成長動能最為突出。當新興市場相較成熟市場展現較高的經濟成長動能時，有助於提升其股市中長期表現的吸引力，後市發展將持續受到市場關注。

從企業獲利表現觀察，新興市場企業EPS成長自2023年落底後明顯回溫，2024年及2025年EPS分別回升至21%、15%，新興市場正逐步走出過去數年的低谷，並進入新一輪成長循環；展望後市，預期2026年與2027年獲利動能持續向上，新興市場有機會迎來近 10 年來最具力道的獲利成長週期，為股市中長期表現提供重要支撐。

從評價面來看，新興市場目前估值水準相較成熟市場明顯偏低。以預估本益比衡量，新興市場相對成熟市場的比值，過去十年平均約為0.72，目前僅約0.63，已低於長期平均並落在一倍標準差以下 ；在經濟成長與企業獲利前景具優勢下，新興市場具備評價修復的潛在空間，有望隨著市場情緒回溫與基本面改善，推動股市表現相對回升。

新興市場 風險 情緒

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