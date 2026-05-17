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看好鴻勁及旺矽…麥格理：AI複雜度升高 測試產業邁向結構性超級循環

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
麥格理證券釋出「半導體測試」報告指出，半導體測試產業受惠於AI推動結構性市場擴張。股市示意圖。圖／AI生成
麥格理證券釋出「半導體測試」報告指出，半導體測試產業受惠於AI推動結構性市場擴張。股市示意圖。圖／AI生成

麥格理證券釋出「半導體測試」報告指出，半導體測試產業受惠於AI推動結構性市場擴張。AI複雜度升高，加上耗電量增加，推動測試產業的結構性超級循環。麥格理首評鴻勁（7769）及旺矽，目標價分別為11,800元、7,950元，都給予「優於大盤」評等。

麥格理表示，半導體測試市場正從以消費產品為主的「出貨量驅動循環」，轉向由複雜度主導的 AI 時代。從2025-2030年，自動測試設備（ATE）的年複合成長率（CAGR）將為20%，整體潛在市場（TAM）將達200億美元。相較於過去由手機驅動的循環，這次的結構性擴張更具持續性。

麥格理看好半導體測試產業的前景，首度評估鴻勁及旺矽。其中，鴻勁的初評目標價直接跳上萬元以上，來到11,800元，為第四家給予鴻勁萬元目標價的外資法人。其他三家外資法人的目標價依次為高盛的12,000元、摩根士丹利的10,008元、Aletheia資本的10,000元。

至於旺矽，麥格理指出，由於AI晶片複雜度提高，測試時間也將多出三、四倍，大幅提升對於垂直式探針卡及微機電（MEMS）探針卡的需求。到2028年，旺矽的市占率可望倍增至23%，主要受惠於鄰近台灣晶圓代工廠的地理優勢，加上產能擴張快於全球同業。

半導體 鴻勁 旺矽

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