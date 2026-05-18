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要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

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就市論勢／AI 概念、輝達鏈 聚焦

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

受惠AI基建擴張，美國費半指數今年來大漲，幾乎所有成分股都有亮麗表現，美光、英特爾超微博通、輝達等指標股各擁題材，漲勢凌厲。

即便美伊戰爭導致油價居高不下、美國殖利率飆升，總體環境危機四伏，但資金避險並非聚焦防禦型標的，去年鎖定科技七巨頭（Mag7），今年則在AI浪潮下，轉進大型半導體股。

主動統一升級50（00403A）上周掛牌上市，規模龐大，持股集中配置AI伺服器核心的基礎建設與高階電子供應鏈。主動統一升級50與主動統一台股增長ETF相較，前十大持股所見略同，持股11至30名差異擴大，如同五星級飯店二家餐廳推出吃到飽，菜色部分相同，主廚廚藝競爭力分高下。

投資建議

市場人氣聚焦AI股，AI各族群輪動、AI基建敘事擴散、AI供應鏈、算力、ASIC、AI電力、矽光子與實體AI等指標股股價表現比指數更重要。

投資觀念要趕上時代。早期520總統就職演說可能引發兩岸關係緊張、「五窮六絕」是傳統PC產業營運季節特性，如今AI成長動能強勁，雲端服務供應商（CSP）資本支出龐大，個股差異大，因此，520行情真正要關注的是輝達展望，以及AI股是否利多鈍化。

輝達本周將發布財報與展望，執行長黃仁勳也將於6月1日來台開講，闡述「AI五層蛋糕」產業框架，從底層能源供應、冷卻散熱，一路解析到最頂層實體AI（Physical AI）應用。

超微 英特爾 博通

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