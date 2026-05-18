資本支出上修股 帶勁

美大型雲端服務供應商（CSP）財報及展望優於預期，顯示AI開始轉為實際獲利。法人看好，隨AI軍備競賽持續增溫，日月光投控（3711）、南電等資本支出上修概念股，後市營運動能仍強，添增股價上檔空間。

法人分析，美標普500成分股第1季獲利年增28%，創下2022年來最大增幅，遠優於市場預估的12%，核心動能源自大型CSP過去幾年在AI基礎建設的龐大投資，開始產生具體回報，推動旗下核心業務利潤持續擴張，毛利率由AI狂潮前的55%提高至62%%。

觀察最新一輪法說內容，大型CSP持續「瘋狂砸錢」，法人預估2026年整體資本支出將高達7,200億美元，年增約70%，2027年可望持續擴增，年增率約20%，帶動台灣半導體、AI上中下游相關供應鏈積極擴產，以因應強勁訂單需求。

台積電雖然4月法說未調高今年資本支出，但最新預估將接近520至560億美元區間高標，樂觀派法人評估下次法說有機會進一步上修，在CoWoS先進裝供不應求下，日月光投控、京元電子、力成、矽格等亦多次提高資本支出金額，隱含後續成長空間仍大。