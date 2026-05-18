一周盤前股市解析／高速傳輸、航太衛星 優選

台股上周五（15日）開盤上漲79點，早盤衝上42,408點新高後，一路震盪走低，終場以上影線黑K、下跌579點作收，收在41,172點。其中，類股跌多漲少，電子權值開高後陸續走軟甚至翻黑走低，終場失守5日線，但短期均線偏多架構未變，暫以技術性修正看待。

統一投顧協理陳晏平指出，輝達H200晶片傳出美國將解禁放行銷往中國大陸，股價及市值再創新高；台積電（2330）技術論壇釋出營運佳音，並勾勒未來技術藍圖，本周起尚有Google I／O大會、20日輝達財報及6月上旬的COMPUTEX展，市場將持續圍繞AI熱潮，可望帶動台股持續挑戰新高。

但短線正乖離大、外資期貨空單仍逾5萬口，操作建議低接不追高，布局績優AI股為首選，追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、航太衛星、特用化學及高殖利率概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，無視於通膨壓力，美國科技股持續反應財報表現優異，投資氣氛熱絡，預期加權指數後市仍可維持強勁走勢，強勢族群可續偏多操作。看好網通、記憶體、被動元件、英特爾概念股等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，近期有三大因素有利股市表現，第一、川習會氣氛和諧，習近平表示希望雙方建立具建設性的戰略穩定關係，外電表示美方有意放行輝達AI晶片出口中國大陸，在一定條件下，降低關稅並恢復銷售。

第二、MSCI半年度調整提升台股權重，預計5月29日盤後生效，預估有望為台股帶來1,500至2,500億元的活水挹注，在生效日之前，外資回補機率大；第三、近十次520總統就職後上漲機率高。

月底之前輝達公布財報，市場資金聚焦AI題材，操作上建議選股不選市，伺機布局績優股，嚴控持股水位。