快訊

要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

孫安佐羈押！經紀人遭酸交保秒切割 深夜發聲明：他爆氣堅持要拍新改良

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻勁、旺矽 麥格理按讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

麥格理證券釋出「半導體測試」報告指出，半導體測試產業受惠於AI推動結構性市場擴張。AI複雜度升高，推動測試產業的結構性超級循環。在台廠中，麥格理首評鴻勁（7769）及旺矽，目標價分別為11,800元、7,950元，都給予「優於大盤」評等。

麥格理表示，AI複雜度提高，加上耗電量增加，推動測試強度達到歷史新高。半導體測試市場正從以消費產品為主的「出貨量驅動循環」，轉向由複雜度主導的AI時代。麥格理預估，從2025-2030年，自動測試設備（ATE）的年複合成長率（CAGR）將為20%，整體潛在市場（TAM）將達到200億美元。

麥格理看好半導體測試產業前景，首度評估鴻勁及旺矽。其中，鴻勁的初評目標價直接跳上萬元以上，來到11,800元，為第四家給予鴻勁萬元目標價的外資法人。

至於旺矽，麥格理指出，由於AI晶片複雜度提高，測試時間也將多出三、四倍，大幅提升對於垂直式探針卡及微機電（MEMS）探針卡的需求。到2028年，旺矽的市占率可望倍增至23%。

半導體 鴻勁 旺矽

延伸閱讀

科技基金 魅力擋不住

00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

全民權證／京元電 兩檔搶鏡

台股 ETF 規模衝破6兆 今年來勁揚2.1兆元 主動式、科技型人氣紅不讓

相關新聞

台股面臨五挑戰…多頭短線有壓 中線上看45K目標不變

台股正面臨川習會「紅利」落空、美日長債殖利率走高、中東緊張情勢再起，加上美股上周五（15日）下跌，及台指期夜盤與台積電ADR同步壓回等五大挑戰，市場預期今（18）日多頭恐將承壓，備受考驗，但中線上看45K的目標不變。

台股籌碼凌亂 最大隱憂

台股短線雖有五大挑戰，使行情恐承壓拉回，不過法人認為籌碼凌亂反而是台股當前最大隱憂。上市櫃市場融資餘額總合來到6,878億元歷史新高附近，加上主動式ETF規模上看7,500億元大關，等同市場已有逾1兆元籌碼落入散戶手上，將成行情動盪的主要推手之一。

全民瘋台股 建商也搶進

房市買氣降至谷底，除了受限貸令、第七波信用管制政策箝制外，這波台股漲勢亮眼，狂吸市場資金，讓房市表現更加黯淡；不僅全民瘋股，連建商都在投資台股，其中指標之一為皇翔建設，將手中資金做有效運用，投資台股標的不僅有護國神山台積電，更有台達電等穩健企業。

10檔三龍搶珠攀高股聚光 華邦電、聯電等躍抗震先鋒

台股上周五（15日）開高走低，引動市場對於籌碼面的疑慮，法人建議選股回歸基本面。嚴選5月以來股價強勢攀高、首季獲利雙位數季增、且三大法人大舉掃貨的十大「三龍搶珠攀高股」，包括華邦電（2344）、聯電等，同時具備基本面成長、技術面強勢、籌碼面加持等三大亮點，躍居抗震先鋒。

資本支出上修股 帶勁

美大型雲端服務供應商（CSP）財報及展望優於預期，顯示AI開始轉為實際獲利。法人看好，隨AI軍備競賽持續增溫，日月光投控（3711）、南電等資本支出上修概念股，後市營運動能仍強，添增股價上檔空間。

一周盤前股市解析／高速傳輸、航太衛星 優選

台股上周五（15日）開盤上漲79點，早盤衝上42,408點新高後，一路震盪走低，終場以上影線黑K、下跌579點作收，收在41,172點。其中，類股跌多漲少，電子權值開高後陸續走軟甚至翻黑走低，終場失守5日線，但短期均線偏多架構未變，暫以技術性修正看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。