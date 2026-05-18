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10檔三龍搶珠攀高股聚光 華邦電、聯電等躍抗震先鋒

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股上周五（15日）開高走低，引動市場對於籌碼面的疑慮，法人建議選股回歸基本面。嚴選5月以來股價強勢攀高、首季獲利雙位數季增、且三大法人大舉掃貨的十大「三龍搶珠攀高股」，包括華邦電（2344）、聯電等，同時具備基本面成長、技術面強勢、籌碼面加持等三大亮點，躍居抗震先鋒。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會晤後，全球貿易政策、科技與製造業持續受市場關注，而四大雲端巨頭2026年AI資本支出上修至6,500億至7,000億美元，帶動半導體需求升溫，今年台股上市櫃企業獲利成長可望逾三成。

台廠供應鏈作為全球科技與製造中樞，多檔指標股後市看旺。篩選5月以來盤中創下波段新高、首季稅後純益季增率達雙位數，且近五日獲三大法人大舉買超逾6,000張的十檔「三龍搶珠攀高股」，包括：華邦電、聯電、鴻海、英業達、大成鋼、元太、南亞科、晶豪科、啟碁、鈺創等，兼具獲利動能與籌碼優勢。

其中，AI需求推升高容量、高效能記憶體需求，展現強勁復甦力道，包括華邦電、南亞科、晶豪科、及IC設計廠鈺創同步入列。市調機構Creative Strategies預估，2025年全球HBM市場規模將達350億美元，占DRAM市場比重約20%；在2030年市場規模可望進一步擴大至1,000億美元，占整體DRAM市場銷售額逾50%。

市場認為，未來誰能主導HBM市場，誰就有機會成為DRAM產業的領導者。法人看好，華邦電客戶訂單動能同步轉強，並主動洽談長期合作，反映利基型DRAM需求持續強勁，Flash需求也同步回溫；南亞科為DDR4／5價格大漲下，國內最大的受惠廠商，為台系DDR4主要的生產業者。

成熟製程晶圓代工方面，法人看好，聯電近年積極布局成熟利基型製程，在28奈米高壓製程領域具領先優勢，而今年下半年將全面調漲代工價格，漲幅上看10%，有助推升獲利表現。

華邦電 聯電 習近平

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