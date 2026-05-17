美股大跳水！費半崩4%、台指期夜盤跌 法人：台股關注輝達財報

美股主要指數15日全面收低，費城半導體指數下挫逾4%。法人表示，台指期夜盤下跌487點，台股周一可能延續震盪走勢，輝達（NVIDIA）將於5月21日公布財報，是本周市場關注焦點。

美伊戰爭未見解決跡象，油價勁揚讓市場對於通膨疑慮升高，美股15日主要指數全面收低。道瓊工業指數下跌537.29點，跌幅1.07%；標普500指數下跌92.74點，跌幅1.24%；那斯達克指數下跌410.08點，跌幅1.54%；費城半導體指數下挫485.314點，跌幅4.02%。

資深分析師王兆立表示，觀察目前市場氣氛因先前漲多且太猛，短線居高思危而呈現震盪，不過依然維持正向。

王兆立指出，台股自4月以來累計大漲10685點，漲幅達33.68%。5月15日指數上下震盪1391點，最高達42408.66點，創下歷史新高，最低達41016.73點，終場收在41751.75點。

王兆立說，人工智慧（AI）需求強勁，台積電等相關企業第1季財報多數繳出亮麗成績單，推升經濟高度成長；第2季營運展望依然樂觀，是這波股市強漲的主要動力。

AI晶片龍頭廠輝達將於21日公布財報，王兆立表示，輝達財報將是本周市場關注焦點，在AI市場持續蓬勃發展下，投資人普遍期待輝達可望釋出正面訊息，推升輝達股價創高。

王兆立說，隨著企業財報旺季步入尾聲，財報利多效應已發酵，投資人應提防利多出盡，轉為震盪整理走勢；此外，三星（Samsung）工會將於本周展開罷工行動，以及美伊戰事發展，都需留意其後續影響。