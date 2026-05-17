台股震盪…法人：有修正壓力 但基本面無虞

上周台股震盪，多次開高走低，始終無法收上42000點，外資本周連續賣超，最後收 41172 點，周跌 431 點，法人表示，台股並非無基之彈，但短線有修正壓力，惟日均量仍高達1.247兆，成交量充足下仍可關注AI相關個股。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，在多頭快速引領指數大漲後，台股進入高檔震盪，但不論從美國或台灣企業營收與獲利來看，這波AI帶動的多頭是反映真實需求面，包括觀察AI獨角獸如OpenAI或Anthropic的年化營收高速翻倍成長，反映AI需求真實並非炒作題材，而非無基之彈。

永豐投顧指出，近期市場輪動快，加上主動式ETF近期受到散戶大量追捧，上市的主動ETF規模破千億，溢價率更是突破5%，市場追買意願強，進一步推動了ETF持股大量的買入，促使市場輪動更集中且波動率更提升，因此選股尤為重要。

此外，AI 伺服器機櫃與高速運算需求端仍在擴大，從伺服器機櫃出貨持續倍數成長，水冷散熱與 CPU Socket均呈供不應求，供應鏈普遍上修全年營收及獲利預估，台灣在全球 AI 基礎建設的關鍵供應地位未變，高速運算資本支出擴張趨勢為台股中長線提供基本面支撐，整體供應鏈從組裝、散熱到連接器，訂單能見度持續提升。

不過，永豐投顧分析，可能還有修正行情，可以靜待指數回落，而台股基本面展望基礎未動搖，因此回檔至月線40000支撐位可伺機佈局。王偉哲建議，操作可應類股輪動保持彈性，聚焦電子類股，並以半導體測試、光通訊產業為主，並可增持電子零組件、電力電機等。另外考量美伊戰爭導致通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，宜減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股或族群。