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追價意願不足、獲利了結賣壓增…台股周線翻黑 法人：震盪放大早有跡象

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

加權指數上周五下跌579點，收在41,172點，成交量約1.37兆元。籌碼面部分，三大法人賣超367.3億元，其中外資現貨賣超104.2億元，期貨淨空單減少105口至50,963口；投信賣超13.6億元，自營商賣超249.3億元。上周台股下跌431點，跌幅1.0%，周線翻黑。

永豐期貨指出，15日的走勢其實就是一切預告在前面，上周一當時就已經明確提醒，這裡不會有太明確的方向，因為行情在連續反彈之後已經進入高乖離階段，但市場既沒有足以推動資金全面追價的大利多，也沒有會造成恐慌殺盤的重大利空，所以最合理的走法本來就不是單邊，而是震盪放大的格局。也因此上周五開高之後一路走低甚至翻黑，完全符合這幾天提前講過的劇本，本質上就是短線追價意願不足，加上獲利了結賣壓開始增加所造成的結果。尤其近期台指期持續維持逆價差，這點周一也已經提前點出，代表法人對後市態度依舊偏保守，至少現階段還看不到全面轉強的企圖，因此盤面才會出現拉高有人賣、壓回又有人接的來回震盪。

永豐期貨表示，現在市場最大的問題並不是空頭，而是缺乏新的催化劑，很多個股技術面都來到過熱區，只要買盤力道稍微減弱，就很容易出現開高走低的獲利了結賣壓。另一方面，美股近期雖然仍維持高檔，但聯準會降息預期、美債殖利率以及通膨數據其實都沒有新的方向性變化，外資自然也不敢在這裡大幅擴張部位，所以台股只能透過震盪來消化前波漲幅。如果逆價差又沒有改善，那高檔震盪時間可能還會比想像中更久，而且個股強弱差距會越來越明顯，這種盤反而比單邊行情更考驗節奏與選股。

台股

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13家金控公司受惠資本市場熱絡，自結4月合計稅後純益達1,033億元，月增325%，年增360%。法人正向看待國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）等壽險金控獲利動能，並維持看好中信金（2891）、永豐金（2890）。

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