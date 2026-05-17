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華爾街布局揭密…台積獲追捧 頂尖基金加碼晶圓一哥ADR

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
哈佛校產基金大幅加碼台積電ADR。（路透）
哈佛校產基金大幅加碼台積電ADR。（路透）

避險基金在內的機構法人15日最後期限前依規定向美國證管會（SEC）最新公布的第1季13F持股報告，茲列五重點如下：

1.台積電（2330）ADR成為哈佛校產基金最大持股

台積電ADR無疑是法人第1季增持的主要標的，管理哈佛大學校產基金的哈佛管理公司（Harvard Management）大幅加碼38萬股，躍居最大持股，價值2.3億美元，占資產13%。避險基金老虎環球管理（Tiger Global）也將台積電持股大幅調高49%，持股市值攀升至18.8億美元。索羅斯基金也同樣加碼台積電49.3%至52.2萬股。避險基金大老泰珀（David Tepper）的Appaloosa也加碼18%，累計持股4.5億美元。在多家頂尖基金同步加碼下，台積電ADR已成為AI基礎設施投資主題的核心標的。

2.英特爾吸引逾2,000家法人進場

英特爾今年以來股價飆漲近200%，逾2,000家法人第1季建立部位，創下罕見的廣泛共識。老虎環球買進160萬股、市值7,230萬美元；北方信託、Neuberger Berman和MetLife資產管理也在列。市場押注英特爾在晶圓代工和AI晶片領域的轉型將帶來實質回報。

3.微軟多空大論戰 艾克曼24億美元抄底

微軟上季呈現多空交戰。傳奇投資人艾克曼（Bill Ackman）的潘興廣場（Pershing Square）今年2月微軟發布財報後股價下跌之際開始布局，截至15日市值已達24億美元，並將微軟列為「核心持股」。艾克曼在社群平台X發文說，市場低估了微軟365訂閱服務抵禦AI競爭者的韌性，也低估了微軟持有OpenAI權益的價值。同時，TCI基金則反向操作，大砍微軟持股84%；老虎環球、索羅斯基金及Third Point上季也同步減碼或出清微軟。

4.Alphabet部位大風吹 朱肯米勒獲利了結

Google母公司字母（Alphabet）同樣遭遇法人大洗牌。投資大亨朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）家族辦公室 Duquesne上季將原本大舉加碼的38.5萬股Alphabet持股全數出清；索羅斯基金也減持Alphabet約10.2%。其他大戶接手賣盤，TCI基金第1季首度敲進246 萬股A股，並同步調高C股持股至885萬股；Third Point也將Alphabet列為買進標的。

5.哈佛減持比特幣ETF 索羅斯趁跌布局波克夏

哈佛管理公司大幅減持iShares比特幣信託ETF逾230萬股，同時出清以太幣ETF近387萬股，對加密幣的態度明顯趨於保守。索羅斯基金則趁波克夏股價在第4季因保險業務走弱而下跌4.7%之際逢低布局，首度買進13.3萬股，市值6,390萬美元。也就是說，索羅斯等到巴菲特正式卸任、亞伯接掌後才進場。

避險基金 台積電ADR 索羅斯

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