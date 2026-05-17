投顧觀點／第一金黃詣庭 盯美股財報

加權指數上周在42,000點整數關卡前躊躇，但同一時間，美股兩大指數S&P500 及那斯達克指數仍創下歷史新高。第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股基本面強勁且短線交易氛圍熱絡，預料台股在美股創高之後，仍有跟上腳步，挑戰新高的潛力。

回顧今年來台股的亮眼表現，基本面數字亮眼為台股最有力支撐，主計總處最新經濟預期指出，台灣2025年經濟成長率為8.7%，預期2026年經濟成長率將達7.7%，台灣連續兩年經濟成長率超過7.5%，為過去30年首見。受惠AI基礎建設需求快速增長，帶動近年台灣出口成長持續高漲，同時推動台灣AI供應鏈營運狀況持續高速擴張，今年1至4月，台灣上市櫃公司合計營收19.1兆元，為歷史同期最高，年增率達27.1%，經濟基本面及企業營運面的雙重成長局面，為台股屢創新高的基石。

就產業層面來看，自2022年第4季ChatGPT橫空出世以來，AI已成為全球科技業的擴張焦點，四大CSP業者持續對於AI相關資本支出的投資金額一路攀高，預期2026年四大雲端業者對於AI基礎建設的投資金額將超過7,250億美元，2027年則有望突破兆元美元大關，AI投資的軍備競賽仍方興未艾，已改變全球科技產業鏈的競爭格局。

AI伺服器的強勁需求及規格快速升級，讓先進製程半導體製造、先進半導體封裝、記憶體、PCB、被動元件等領域，出現產能供不應求、價格一路走升的局面。此外，台灣擁有全球最完整的AI伺服器供應鏈，舉凡最上游的IC設計，一路自半導體製造、半導體封裝、PCB、散熱、電源供應、伺服器機櫃與滑軌、伺服器組裝等相關產業一應俱全，讓台灣電子業成為AI浪潮之下的最大受益族群，同時帶動台灣經濟大幅成長。

就風險層面而言，自2月28日美國及以色列空襲伊朗以來，國際油價居高不下，雖美伊雙方自4月上旬起已暫時停止大規模軍事行動迄今，但國際油價仍維持在每桶100美元以上，能源價格若持續維持高檔，除將推升通膨數字與中期通膨預期外，進而增添各國央行貨幣政策由鴿轉鷹的可能性，也可能產生消費排擠效應，並壓抑非核心消費品的需求，最終將阻礙全球經濟成長，為股市走勢帶來中期變數。

短線來看，台股走勢延續多頭的可能性較高，雖有4月以來波段漲幅超過30%，短線漲幅已大，投資人或有獲利了結動機，以及指數乖離季線超過16%，已屬短線乖離過高，指數易出現高檔震盪的格局。但隨著川習會落幕，短線不確定性下降，下周四凌晨美國GPU巨擘將公布財報並舉行電話會議，過程中可望釋出對於AI伺服器需求的正面訊息，有利於台股短線走勢。

投資錦囊

在GPU龍頭財報效應，台股不排除在短線整理後，再創歷史高點，投資人可藉由短線上的震盪進行擇優布局，受惠於ASIC客製化晶片專案推進的IC設計類股，以及受惠於AI產業擴張的先進半導體生產、先進半導體封裝、記憶體、PCB、載板類股。