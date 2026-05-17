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投顧觀點／富邦陶治瑋 聚焦520題材

經濟日報／ 記者 何佩儒
富邦投顧副總經理陶治瑋。聯合報系資料照
富邦投顧副總經理陶治瑋。聯合報系資料照

美國4月CPI數據走高，通膨壓力增溫，美伊和談進展緩慢，市場多頭氣氛被澆了冷水，再加上台股自4月以來上漲萬點，漲多有過熱修正風險。富邦投顧副總經理陶治瑋建議，可布局520及股東會題材股，以及台積電（2330）技術論壇、台北國際電腦展受惠的AI伺服器、ASIC、CoWoS及人形機器人題材股等。

上周美股因「格陵蘭議題」出現劇烈波動，美國總統川普因歐洲多國反對其政策，再以關稅施壓，引發市場對美歐關係惡化的擔憂，美股與美債同步走弱。不過，隨後川普與北約秘書長呂特會談後，雙方就安全合作與採礦框架達成初步共識，且川普暫停原定對歐洲加徵關稅計畫，使市場恐慌情緒逐步降溫。

美國近期經濟數據表現仍具韌性，第3季GDP年化季增率上修至4.4%，失業率回落至4.4%，顯示景氣動能依舊穩健。不過，投資人目前仍高度關注聯準會後續政策方向，目前市場普遍認為，在新主席正式上任前，聯準會的利率政策仍將偏向審慎。

美股方面，本周市場焦點將回到科技股財報，另外近期Apple與Intel合作消息引發市場關注，雖然英特爾有機會取得部分中低階晶片代工訂單，但也再次突顯出台積電先進製程供給吃緊的問題。在AI需求持續擴張下，市場預期台積電將進一步加快CoWoS與CoPoS等先進封裝產能投資，帶動面板級封裝設備、AOI檢測設備、RDL載板與特化材料等供應鏈需求成長。

即將登場的2026台北國際電腦展，以及輝達執行長黃仁勳的演講，也可望再度點燃AI市場熱度。市場預期，輝達下一世代平台將進一步強化軟硬體整合能力，加速AI應用落地，推升企業AI建置需求持續成長。

另一方面，中東局勢持續動盪，高油價環境對航運運價形成支撐，在旺季效應帶動下，航運族群獲利空間仍具想像空間，且其具備高殖利率的題材，亦值得留意。

台股近期在創下歷史新高後，盤勢進入高檔震盪整理。雖然市場面臨漲多技術面乖離過大、融資浮額維持在高檔，以及外資高檔調節等籌碼面的壓力，但整體多頭結構仍具支撐。多頭架構得以維繫，主因源自景氣方面，外銷動能強勁，3月外銷訂單創下911億美元歷史新高，4月上市櫃公司營收年增率突破三成，加上第1季財報表現亮眼，顯示景氣、企業獲利動能仍相當強勁。

資金面上，隨著MSCI調升台股權重，市場預估最樂觀將吸引約2,500億元被動資金流入；投信主動式ETF募集熱度升溫，預期至6月底前仍有500億至1,000億元資金動能進場。在基本面強勁與資金面動能充沛的雙重支撐下，市場對台股中長線表現仍維持偏多看法。

投資錦囊

台股基本面利多加持，大盤續戰新高可期，惟乖離率擴大，高檔震盪加劇，操作以震盪拉回低接為先，財報欠佳股則減碼。隨著全球雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，高效能運算需求維持強勁，也讓相關供應鏈營運展望持續偏向樂觀。

富邦 格陵蘭 川普

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