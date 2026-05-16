台股創高回吐失守雙線！下半年AI引算力需求 台廠出貨潮可期

隨著美股主要指數續創高檔、台股在電子權值股帶動下強勢反彈，全球股市延續AI科技帶動的多頭格局。不過，市場也同步進入高檔震盪與結構分化的輪動階段，同步消化之前累積漲幅。

科技股漲勢持續，美股攻高，帶動台股15日開高震盪，早盤一度漲逾650點，至42,408點創新高紀錄，盤中指數下殺翻黑跌逾700點，最低達41,016點；高低點震盪達1,391點，終場下跌579點，收在41,172點，失守5日線、10日線。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美國與伊朗雙方針對和談條件仍有明顯歧異，造成協議遲遲無法簽訂，荷莫茲海峽仍處於封閉狀態，若雙方僵持時間繼續拉長，未來縱使中東重回正常貿易，先前停產的油田設施重啟並順利運送也需時間，雖不至於需要升息以壓抑通膨，但卻將使美國聯準會利率政策趨於謹慎。

另一方面，蕭惠中表示，台股4月漲幅驚人，下旬開始個股間的震盪明顯加劇，短期將進入整理以待混亂籌碼沉澱，如何判別具實質基本面成長性的產業及個股將是未來投資組合能否繳出穩定獲利之關鍵，選股仍為關鍵，建議利用指數震盪時逢低承接遭錯殺的穩定成長標的。

回到基本面，蕭惠中表示，四大CSP業者於四月底同時公布財報，其中AWS及Google的雲服務相關營收年增率表現亮麗，四家公司異口同聲表示AI相關應用需求強勁，算力持續供不應求，且在記憶體等原物料採購成本居高不下環境下，今年度資本支出皆出現微幅上調。

展望後市，蕭惠中指出，相關業者資本支出有望再顯著增加，顯示企業導入AI代理趨勢成型，算力消耗成指數級增長，成為CSP業者高額AI投資的首款變現應用，因此仍長期看好台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈。

布局上，蕭惠中表示基本面持續上修為本波台股上漲的關鍵原因，帳戶投資組合仍以關鍵零組件龍頭為主要布局方向，短期雖可能因股價急漲或中東戰爭懸而未決而使個股股價出現較大震盪，但下半年將進入GPU及ASIC晶片大量出貨期，供應鏈獲利仍有上修機會。