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13家金控4月大賺1,033億元 法人正向看待這幾檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

13家金控公司受惠資本市場熱絡，自結4月合計稅後純益達1,033億元，月增325%，年增360%。法人正向看待國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）等壽險金控獲利動能，並維持看好中信金（2891）、永豐金（2890）。

大型本國投顧分析，13家金控公司4月合計稅後純益1,033億元，改寫單月歷史新高紀錄，主要拜台股、美股4月各上漲23%、10%，帶動壽險、證券及銀行FVTPL的股票投資部位實現資本利得及評價增加。

證券獲利則受惠台股4月日均量年增215%、月增22%至1.23兆元，締造單月歷史新猷，挹注經紀手續費收入大幅擴增。

累計前四月整體金控稅後純益2,914億元，年增率擴大至79.6%，其中，證券為主金控獲利年增155%、壽險為主金控獲利年增75%，高於銀行為主金控獲利成長37%。

法人指出，美伊戰爭帶動通膨升溫造成美國聯準會降息預期延後，美國及台灣公債殖利率上揚，影響金融業FVTPL及FVOCI部位債券評價收益，但亦有助壽險保單負債的公允價值評價減少。

銀行淨利差增幅同時可能受到美國聯準會降息延後影響，但有助減緩銀行FX swap收益衰退。

針對金融股2026年展望，法人正向看待台股熱絡帶動證券營運，其中包括國泰金、富邦金、台新新光金等壽險金控獲利、營運動能及配息能力，並持續看好受惠淨利差提升、高殖利率的中信金及受惠淨利差提升、證券營運及併購挹注獲利及配息成長的永豐金。

永豐金 金控 中信金

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