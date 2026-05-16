金控股4月獲利爆發 定期定額戶卻下滑？法人：資金逐利而居

13家上市金控4月獲利合計大賺千億元，累計前四月更衝上2,914億元，創下歷年同期新高。不過，根據證交所4月定期定額交易戶數統計卻發現，前十大金控股的交易戶數與3月相比幾乎全數衰退，只剩元大金（2885）一家維持正數。對此，法人分析，除了部分投資人調節部位之外，研判也跟資金逐利而居有關。

金控股今年以來受惠於台股價量齊揚，不僅旗下證券、投信子公司獲利爆發，也帶動壽險子公司金融評價資產回升，13家金控累計今年前四月大賺2,914.8億元、年增79.6%，創下史上同期新高，展現強勁的獲利動能。

根據證交所每個月公布定期定額交易戶數統計排行月報，今年4月定期定額交易戶數的前20名個股當中，就有12檔為金融股標的，其中，依交易戶數排序分別為玉山金（2884）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、富邦金（2881）、第一金（2892）、元大金、永豐金（2890）、合庫金（5880）、台新新光金（2887）、國泰金（2882）、華南金（2880）等金控，唯一擠進前20名榜單的銀行股是台企銀（2834），今年4月定期定額交易戶數為4,989戶，位居第18名。

與3月相比，前20名入榜的12檔金融股維持不變，但交易戶數卻大致呈現下滑，其中又以玉山金減少2,025戶最多，兆豐金減少1,528戶次之，台新新光金也減少836戶、第一金減少730戶、合庫金減少662戶等，只有元大金一家勉強維持月增。

對此，法人分析，台股在這一波市值一舉超越英國、加拿大，躍升成為全球第六大股市，最大功臣就是由科技股帶動，因此資金流向也明顯大舉轉進與AI相關的科技權值股，朝向賺取資本利得，使得金融標的相對未受青睞。

不過，金融股仍有一定的基本盤，由於金融股最大優勢就是股價穩定性大，不論是營運、獲利、股利配發也相當穩健，還是能吸引長期追求穩定收益的族群。